Tamer Tuna: "Mücadelemiz son düdüğe kadar sürecek"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Teknik Direktörü Tamer Tuna, zor bir periyoda girdiklerini ancak ligde son düdük çalana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Üst üste Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'u devirerek ligde kalma yolunda önemli bir viraj dönen Göztepe'de hafta sonu oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları sürüyor. Son 2 haftayı galibiyetle kapattıkları için mutlu olduklarını belirten Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Uzun bir aradan sonra üst üste 2 maç kazanmış olmak bu periyotta kendi adımıza çok önemliydi. Eğer bu maçlardan birini kaybetmiş olsak işler bizim için farklı ilerleyebilirdi. Geride kalan 2 maçta inancı, kaybedilmiş birlikteliği tekrar sağlamış olmak ve bunun galibiyetlerle gelmesi çok sevindirici” dedi.

“Her maç zor”

Ligde zorlu bir sürece girdiklerinin altını çizen Tuna, “Ben takımın geriye döneceğine hep inandım. Bu mücadelemizi ligin son maçı olan Ankaragücü karşılaşmasının son düdüğüne kadar sürdüreceğiz. Şu anda Erzurumspor'un 1 puan Bursaspor'un 3 puan önündeyiz. Bunu son haftaya kadar götürmek istiyoruz. Çok zor maçlar oynayacağız. Her takım için zor ancak biz sağladığımız birlikteliği devam ettirdiğimiz takdirde Süper Lig'de devam eden bir Göztepe olmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Taraftarın coşkusuyla kazanacağız”

Geride kalan 3 haftada 2 iç saha maçlarının olduğuna vurgu yapan başarılı futbol adamı, bu durumu iyi değerlendirmek istediklerini söyledi. Tuna, “Fikstür avantajını taraftarımızla birlikte nasıl gerçekleştireceğimizi çok iyi biliyoruz. Taraftarlarımızın coşkusu, tutkusu ve ruhunu da biliyoruz. O ruhla mücadele eden bir takım olduğumuz sürece fikstür avantajını kullanacağımızdan şüphem yok. Bu durumu avantaja çevirebilmek için iyi sonuçlar almalıyız” dedi.

Deneyimli teknik adam, Lumor'un takımla birlikte çalışmalara başladığını; Yasin, Ghilas, Grillo, Kadu, Traore, Hakan ve Atakan'ın ise sakatlıklarının devam ettiğini sözlerine ekledi. Öte yandan antrenmanı Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de takip etti.