Tan Urla yatırımcıları ağırlıyor

Temel çalışmalarına başladıkları proje hakkında bilgi veren Gül Tanyer Tozburun, Tan Urla'da mimari tasarım, sosyal olanaklar, ticari alanlar ve doğal hayatı harmanlayarak yeni bir yaşam tarzı sunacaklarını ifade etti.

Tanyer Yapı Reklam Müdürü Gül Tanyer Tozburun, Tan Urla satış ofisinde yerli ve yabancı pek çok yatırımcıyı ağırladıklarını söyledi. Temel çalışmalarına başladıkları proje hakkında bilgi veren Gül Tanyer Tozburun, Tan Urla'da mimari tasarım, sosyal olanaklar, ticari alanlar ve doğal hayatı harmanlayarak yeni bir yaşam tarzı sunacaklarını ifade etti. Proje bitiminde 300'e yakın anahtarı sahiplerine teslim edeceklerini dile getiren Tozburun, “Müşterilerimiz için Tanyer Yapı güvencesinde 1.29 oranlı 36 aylık bir ödeme kampanyası da sunuyoruz. Tan Urla'nın tüm bölgeye değer katacağı ve çekim merkezi olacağa inanıyoruz. Projenin toplam 36 ay inşaat süresi olacak, fakat projeyi daha erken bitirmeyi planlıyoruz. Projemiz, lokasyon olarak hem ulaşım imkanlarına hem de eğitim kurumlarına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Tan Urla, yarımadaya açılan bir kapı üzerinde ve bölge gelişime çok açık. Seferihisar, Sığacık Körfezi, Azmak Koyu, Çeşme ve Kuşadası aksına da çok yakınız. Proje alanındaki tanıtım ofisimizde profesyonel satış ekibimizle birlikte konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz” dedi.

Ticari alanlarıyla da çekim merkezi olacak

Gül Tanyer Tozburun, Tan Urla'nın toplam 20 bin metrekarelik ticari alana sahip olduğunu, farklı sektörlerdeki tanınmış markaları da bünyesinde toplayarak bölge için yeni bir çekim merkezi konumunda olacağını kaydetti. Projede mimari özellikler kadar sosyal alanların da öne çıkacağını vurgulayan Tozburun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tan Urla'da şef restoranları, yöresel yemekler sunan restoranlar, sağlık merkezi, spor salonu olacak. Hem siteye hem de bölge geneline hitap edecek. Sosyal etkinlikler, toplantı ve gösterilerin yapılabilmesi için bir köy meydanı kuracağız. Çeşitli ihtiyaçları karşılanması için sağlık merkezi, eczane, el sanatları, terzi, ayakkabı tamircisi, kreş ve petshop gibi dükkanlar da olacak. Yeşil alan ve hobi bahçelerine de özel önem verdik. Tan Urla'da artık değeri giderek daha çok anlaşılan elektrikli araçlar için AC ve DC hızlı şarj istasyonları da bulunacak. Güneş enerjisini de en etkin şekilde kullanmak için gerekli altyapıları kuracağız. Peyzaj ve ziraat mühendisleriyle birlikte karar vererek bölgenin bitki yapısına uygun bir çalışma gerçekleştireceğiz. Proje içerisinde bölge iklimine uygun incir, armut ve zeytin gibi farklı meyve ağaçları da dikeceğiz.”