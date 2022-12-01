Tanıtım günlerinde DEÜ'ye yoğun ilgi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu yıl 6'ncısı düzenlenen İzmir Üniversite Tanıtım Günlerine katıldı. Yaklaşık 8 bin ziyaretçinin katıldığı organizasyonda öğrenciler, DEÜ'nün tanıtım standına yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu yıl 6'ncısı düzenlenen İzmir Üniversite Tanıtım Günlerine katıldı. 29-30 Kasım tarihlerinde devlet ve vakıf üniversitelerinin katılım sağladığı tanıtım fuarını yaklaşık 8 bin ziyaretçi gezerken, öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesinin standına yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 30 üniversitenin katıldığı iki gün süren organizasyonda, tanıtım stantlarının yanı sıra akademisyenler tarafından öğrencilere ve psikolojik danışman/rehber öğretmenlere yönelik seminer programları ile bölüm tanıtım sohbetleri gerçekleştirildi.

DEÜ'ye yoğun ilgi

Fuarda yerini alan Dokuz Eylül Üniversitesine ise öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. “Doğru Tercih, Doğru Gelecek” sloganıyla düzenlenen tanıtım fuarında üniversite hayali içindeki lise son sınıf öğrencileri, DEÜ'lü tanıtım görevlileri ile yüz yüze görüşme fırsatı yakaladı. Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezindeki etkinlikte öğrenciler, çift anadal, yan dal, dikey/yatay geçiş, burs olanakları, tavan ve taban puanlar, tercih ve sıralamalar konularında yetkililer tarafından bilgilendirildi. DEÜ'nün fakülteleri, yüksekokulları, bölümleri, eğitim anlayışı, kampüs yaşamı, yurt olanakları, sosyal ve sportif tesisleri ile öğrencilere sunulan diğer imkânlar hakkında bilgiler paylaşan DEÜ temsilcileri, öğrencilere üniversite hayallerinde rehberlik etti.

Organizasyon ile ilgili konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, fuarda kurulan DEÜ stantlarında öğrencilerin kariyer gelişimine odaklandıklarını belirterek, “Doğru bir gelecek için tercihini 40 yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi olarak planlayan aday öğrencilerimiz ile İzmir Üniversite Tanıtım Günlerinde buluştuk. Akademik kadromuz, idari birim temsilcilerimiz ve görevli öğrencilerimizin katıldığı etkinlikte, geleceğin Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine tanıttık. Kentimizin dört bir yanına yayılmış yerleşkeleri ile birçok alanda yükseköğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren DEÜ olarak, genç adaylarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Araştırma Üniversitemize geleceğin adaylarını bekliyoruz” dedi.

Etkinliğin ikinci gününde seminer programları çerçevesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Diğdem M. Siyez ve DEÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Umut Kafadar'ın söyleşileri, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Prof. Dr. Diğdem M. Siyez, “Stresli ve Belirsiz zamanlarda Kariyer Planlama” başlıklı seminer programında, genç adaylara stres faktörünün bireyin yaşamı ve kariyerine yansımaları hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. DEÜ öğrencisi Umut Kafadar da, etkinliğin bölüm tanıtım sohbetleri çerçevesinde, “Bir Araştırma Üniversitesinde Öğrenci Olmak” başlıklı söyleşide, aday öğrencilerle tüm yönleri ve olanakları ile Dokuz Eylül Üniversitesinde öğrenci olmaya yönelik tecrübelerini paylaştı.