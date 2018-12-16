Tarihe geçtiler

Etap'taki yeni evlerine taşınan aileler, adeta mutluluğun resmini çizdi. Yağmurda çatısı akan sobalı evlerden konforlu, güvenli ve doğal gazla ısınan yeni konutlarına geçen vatandaşlar, aynı zamanda “Türkiye'deki ilk uzlaşmalı ve yerinde dönüşümün” hak sahipleri olarak tarihe geçti.

Yerinde ve yüzde 100 anlaşmayla kentsel dönüşüm projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'de yapımını tamamladığı ilk 9 bloktaki 280 daire ve 33 iş yerini hak sahiplerine teslim etti. Yeni evlerine taşınan Uzundereliler, sağlıklı ve konforlu konutlar kadar, uzun yıllar sıcak ilişki içinde oldukları eski komşularıyla yine birlikte oldukları için de çok mutlu olduklarını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Hak sahipleri, aynı zamanda “Türkiye'de uzlaşmalı ve yerinde kentsel dönüşümle ev sahibi olan” ilk kişiler olarak tarihe de geçti.

"Korkmadan uyuyabiliyoruz"

21 yıldır Uzundere'de yıkık dökük bir gecekonduda oturduğunu söyleyen Gülbahar Dağdeviren, kısa sürede konforlu yaşama ayak uydurduklarının altını çizerek, "Yeni evimiz çok rahat. Bir kere doğal gazımız var. Komşularımız da aynı olduğu için hiç zorluk yaşamadık" diye konuştu. Kendi çabalarıyla yaptıkları gecekonduda oturduklarını söyleyen eşi Dursun Dağdeviren ise, “Sobalı gecekonduda oturuyorduk. Bazen yağmurlarda dam akıyordu. Yeni evimiz depreme dayanıklı, konforlu, her taraf eşit şekilde ısınıyor ve her konuda rahat. En önemlisi akşamları rahat uyuyabiliyorum. Rüzgar eser de çatımız uçar mı diye bir korkumuz, sıkıntımız yok artık” dedi.

"Evim yeni, komşum aynı"

Doğduğundan beri Uzundere'de ikamet eden Meliha Meydan, yeni evini çok sevdiğini belirterek şunları söyledi: "30 yıllık evli olmamıza rağmen, yeni evimizle birlikte sanki yeniden evlendik. Eşyalarımızı da yeniledik. Eski evim sobalıydı; yeni evim doğal gazlı, sıcak ve çok güzel. Komşularım da değişmedi. Bize en büyük avantajı bu oldu. Birbirimize oturmaya gitmemiz bir asansör kadar uzaklıkta. Evim yeni oldu, komşularım aynı bu yüzden çok mutluyuz. İzmir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum."