"Tarihe Saygı”ya 23 ödül

'sini düzenlediği “Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri”ni kazananlar belli oldu. Değerlendirme ve inceleme için toplanan seçici kurul, 23 başvuruyu ödüle değer buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve İzmir'de tarihe duyarlılığın simgesi haline gelen Tarihe Saygı/Yerel Koruma Ödülleri 17. kez sahiplerini buldu. İzmir'deki tarihi yapıların korunması, onarılması, kentsel ve yerel bilincin oluşturulması amacıyla 2003 yılından beri düzenlenen yarışma bu yıl da çok değerli projeleri ödüllendirdi. Mimar-Şehir Plancısı Prof. Dr. İclal Sema Dinçer başkanlığında toplanan seçici kurul, değerlendirme ve inceleme gezilerinin ardından sonuçları açıkladı. Buna göre Tarihi Yapıda Yaşam, Esaslı Onarım, Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı, Tarihi Mekânda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması, Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü kategorilerinde 23 başvuru ödüle değer bulundu.

2019 yılı programına Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü damgasını vurdu, bu alanda 12 başvuru ödüle değer bulundu. Çocuk ve gençlerin tarihi mirasa ve çevreye duyarlılıklarını geliştirmek, bir koruma kültürü oluşturmak ve yaygınlaştırmak hedefleriyle ayrı bir alan olarak değerlendirilen bu kategoriye yoğun katılım oldu.

Ödül alan eserler

Tarihi Yapıda Yaşam Kategorisinde Jüri Özel Ödülü

Ceyhan Diz Evi (Bergama)

Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü

Derviş'in Kahvesi (Seferihisar)

Neriman Çoker Evi (Seferihisar)

Mehmet Özuyanık - Terzi (Bergama)

Ayfer Şaşmazer Evi (Bergama)

Seher Güden Evi (Bergama)

Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülü

Necati Gürbüz - Çalgı Ustası (Kemeraltı)

Mehmet Tülü - Ayakkabı Ustası (Bergama)

Nuri Tutpınar - Ud, Tambur Ustası (Kemeraltı)

Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım Ödülü

Garanti Bankası (Foça)

Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü

Banu Ersan “Sıradam'dan Barbaros'a” belgesel film ve kitabıyla

Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü

Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu “Smyrna Park”

UKEB Okulları “Eski İzmir Evleri”

TAKEV Karşıyaka Ortaokulu “Ailem İzmir”

İzmir Özel Saint-Joseph Lisesi “Luigi Storari'nin 1854 Tarihsel Notlarla İzmir Rehberi ve Haritası”

Meraklı Çocuk Bilim Akademisi “Tabula Ansata-Efese Yolculuk”

İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Ortaokulu “Konak Tarihi Mekânlara Postmodern Yaklaşımlar”

Özel İzmir Sev İlkokulu “Evvel Zaman Smyrna”

Özel Havajet Lisesi “Müzeler Geçmişimiz Çocuklar Geleceğimiz”

Özel Piri Reis Okulları “Alacaat'tan Alaçatı'ya”

İstek İzmir Okulları & İstek İzmir Anadolu Lisesi & 80. Yıl Orhan Gazi İlköğretim Okulu “Çocuklar İçin İzmir Kültür Turizmi Haritası”

DEÜ 75. Yıl Kurumları “Tıbbın ve Olimpiyatların Doğduğu Ölümsüzlük Şehri Bergama”

İsmet Yorgancılar Ortaokulu “İzmir Tarihi ve Medeniyetler Pastası”

Yarışmanın asil seçici kurul üyeleri; mimar Doç. Dr. Murat Tutkun, sanat tarihçisi Doç. Dr. Oğuz Alp, şehir plancısı Dr. Öğretim Üyesi Elif Örnek Özden, arkeolog Dr. Öğretim Üyesi Mücella Eedalkıran, şehir plancısı Dr. Oytun Eylem Doğmuş, mimar-restorasyon uzmanı Zeynep Günseli Özşahin'den oluştu. Yedek seçici kurul üyeleri ise şehir plancısı Doç. Dr. Dilek Erbey, mimar Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Eldek Güner, sanat tarihçisi Dr. Öğretim Üyesi Başak Katrancı Kasalı'dan oluştu.