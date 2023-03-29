Tarihe yön veren lise

Kurulduğu yıl olan 1888'den bu yana önemli isimleri Türkiye'ye kazandıran İzmir Atatürk Lisesi, yeni neslin de gözde liseleri arasında. Liseden yıllar içesinde iki başbakan, 22 bakan, milletvekilleri, edebiyatçılar, sporcular ve sanatçılar yetişti. Okul, her yıl üniversite sınavında dereceye giren öğrencileri mezun etmeye devam ediyor.

Eski başbakan Şemsettin Günaltay ve Şükrü Saraçoğlu, Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar, İçişleri eski Bakanı Hilmi Uran, Maliye eski Bakanı Sümer Oral, Adalet eski Bakanı Mahmut Esat Bozkurt ve Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Meclis Başkanı olarak görev yapan Halil Menteşe, İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun önemli isimler arasında yer alıyor. Ayrıca Genelkurmay eski Başkanı Kazım Orbay ve Memduh Tağmaç, yazar Necati Cumalı, şair Attila İlhan, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Piriştina, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, yönetmen Mete Özgencil, şarkıcı Ali Kocatepe, ressam Nafi Çil, Türk romancı, gazeteci, şair, diplomat Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ünlü beyin cerrahı Cengiz Kuday da bu okulda eğitim almış isimlerden sadece birkaçı. Tarihi 1888 yılına dayanan ve başarılarıyla adından söz ettiren okul, her dönem olduğu gibi günümüzde de gözde okullar arasında yerini alıyor.

Atatürk, iki kez ziyaret etti

İzmir Atatürk Lisesi'nin inşaatının İzmir Vali Konağı bitişiğinde 1886'da başladığını belirten İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı İhsan Tutum, okulun tarihi hakkında şu bilgileri verdi: “1888'de bina bitirilerek yatılı okul olarak eğitim hayatına başlıyor. İsmi sırasıyla İzmir İdadisi, İzmir Sultanisi oluyor. İşgal döneminde adı tekrar İzmir İdadisi olarak belirleniyor. İşgalle birlikte okulumuz, farklı yerlerde eğitimine devam ediyor. 1922'de ise bugünkü ana binanın olduğu yere taşınıyor. İsmi de İzmir Erkek Lisesi oluyor. 1942'de de İzmir Atatürk Lisesi adını alıyor. Atatürk, bu güzide okulu iki kez ziyaret etmiştir. Hatta ikinci ziyaretinde habersiz gelerek doğrudan bir sınıfa girmiştir ve orada bir öğrenciye matematik sorusu sormuştur. O sırada çekilen fotoğraf, ünlü bir fotoğraftır. Bu fotoğraf bizim de gururumuzdur."

Okulun öğrencileri cephede savaştı

Okulun, kurulduğu zamandan bu yana çok değerli mezunlar verdiğini sözlerine ekleyen Tutum, “Okulumuz tarih boyunca çok önemli bilim, siyaset adamları, rektörler, milletvekilleri, bakanlar, genelkurmay başkanları, müzik insanları, doktorlar, sanatçılar, edebiyatçılar, sporcular yetiştirmiştir. Aynı zamanda iki de başbakan olan mezunumuz vardır. Ben 1965 yılında mezun oldum. O sene üniversite sınavında 600 puan üzerinden 600 puan alan Türkiye birincimiz vardı. Okulumuz pek çok yılda olduğu gibi bu yıl da Türkiye birincisini çıkardı. Eğitimimiz aynı kalitede devam ediyor. Biz de İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı olarak öğrencilerimizin hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Okul bahçesinde bulunan ve yıllar içerisinde zarar görmüş tarihi yapıyı restore ederek müze haline getirdik. Burada 1920'lere dayanan eğitim araçları, ünlü mezunlarımızın belgeleri, eserleri, savaşa katılan gazi öğrencilerimizin mektupları, milli sporcularımızın kupaları sergileniyor. Ata'mıza ayrılmış köşede ise onun adına yazılmış 500 kitap mevcuttur” diye konuştu. Müzede, “Gazilerimiz” başlıklı bölümde cephede savaşan ve bu yüzden okula ara veren öğrencilerin fotoğrafları ve dilekçeleri de dikkat çekti.

Üniversite sınavında yine birinci çıkardı

İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz ise “Okullar, yavrularımızın koşarak geldiği birer yuva olmalı. Okulumuzun, kuruluş felsefesinde bulunan bu misyonu başarıyla yürüttüğünü söyleyebiliriz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz okulumuza severek geliyor. Bu olunca akademik başarı da beraberinde geliyor. Böyle bir çatı, güçlü direkler üzerinde durmalı. Okulumuzda da bu çatı, güçlü direkler üzerinde duruyor. Bu direkler de öğrencilerimiz, vakfımız, okul aile birliğimiz, derneğimiz, öğretmenlerimiz, okul idaremiz ve velilerimizdir. Okulumuz 2022 YKS Türkiye sıralamasında eşit ağırlık alanında Türkiye birincisini çıkararak bizim çalışmalarımızı taçlandırdı. Geçmişte de okulumuzun öğrencileri benzer başarılara imza attı. Bu yıl da böyle bir gururu yaşadık. İlk 100'de iki derecemiz, ilk binde 33 derecemiz var. İlk 10 binde de 260 civarında derecemiz var. Başarı, okulumuzun ayrılmaz bir parçası. Başarının yanında öğrencilerimizin psikolojik, sosyal, kültürel, bedensel gelişimlerini de asla ihmal etmiyoruz. Okulumuzdan mezun olup çok önemli yerlere gelen kişiler, bizleri her alanda gururlandırıyor” dedi.