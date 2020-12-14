Tarihi Çakırağa Konağı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı tarihi Birgi Mahallesi'nde, Çakıroğlu Mehmet Bey tarafından 1761-1764 yılları arasında yaptırılan Çakırağa Konağı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Birgi Mahalle muhtarı Mutlu Sulukan, konağın kapalı olmasının Birgi ve Ödemiş turizmi için olumsuz etkiler bıraktığını belirterek, "Restorasyon çalışmaları geçtiğimiz aylarda başladı. 2 yıl kadar sürmesi beklenen restorasyon sonucunda konağın açılmasını bekliyoruz" dedi.

Ödemiş ilçesine bağlı tarihi Birgi Mahallesi'ndeki Çakırağa Konağı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Çakıroğlu Mehmet Bey tarafından 1761-1764 yılları arasında yaptırılan konak, Birgi ve Ödemiş turizmi için önem taşırken, Birgi Mahalle muhtarı Mutlu Sulukan, konağın 3 yıldır ziyaretçilere kapalı olduğunu ifade etti. Çakırağa Konağı'nın 2019'e restorasyon ödeneğinin çıktığını hatırlatan Sulukan, "Çalışmalar Eylül ayı gibi başladı. İskeleler kuruldu. Restorasyon çalışmaları geçtiğimiz aylarda başladı. 2 yıl kadar sürmesi beklenen restorasyon sonucunda konağın açılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Umarız en kısa sürede restorasyon çalışmaları biter"

Birgi'de esnaflık yapan Yaşar Günaydın da, konağın kapalı olmasının Birgi turizmi açısından olumsuzluk oluşturduğunu belirterek, “Birgi'ye gelen ziyaretçiler, Çakırağa Konağı'nı mutlaka görmek istiyor. Ziyaretçilerimiz, konağın kapalı olduğunu görünce hayal kırıklığına uğruyorlar. Bu da Ödemiş ve Birgi turizmi için kötü haber oluyor. Çok sayıda ziyaretçi, Birgi'ye gelmeden konağın açık olup olmadığını soruyorlar. Kapalı deyince gelmekten vazgeçiyorlar. Konak için ödenek ayrılması ve restorasyonun başlaması önemli bir gelişme. Umarız en kısa sürede restorasyon çalışmaları biter" dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmasının muhammen bedelinin 6.900.000 tl olduğu ve 2022'nin Temmuz ayında bitirilmesinin planlandığı öğrenildi.