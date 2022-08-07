Tarihi eser kaçakçılarının aracında nadide eserler ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının satışa hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Buca ilçesinde durdurulan iki araçta Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 177 adet sikke, 1 adet altın yüzük, 12 adet pişmiş toprak kap, 1 adet metal obje yer aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.