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Tarihi eser operasyonu: 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirildi

İzmir’de polis ekiplerince yapılan operasyonda Roma dönemine ait 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirdi.

İzmir'de polis ekiplerince yapılan operasyonda Roma dönemine ait 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirdi.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Torbalı'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi olacağı bilgisini aldı. Otoparkta güvenlik önlemlerini alınarak şüphelilere müdahale eden polis ekipleri, Roma dönemine ait yaklaşık 35 kilogram ağırlığında ve 36 santimetre boyunda bir heykel ele geçirdi.


Ele geçirilen heykelin 2 bin 100 yıllık olduğu ifade edilirken yakalanan şahıslar D.B. ve E.G.'nin gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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