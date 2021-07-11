Tarihi eser ticaretini jandarma engelledi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 139 adet gümüş sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Akalan Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kemalpaşa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda olayla ilgili 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 139 adet gümüş sikke ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.