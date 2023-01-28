Tarihi Forbes Köşkü için önemli adım

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca'da bulunan tarihi Forbes Köşkü'nün restorasyonu ve restorasyon sonrası Bucalılar'ın kullanımına açılması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Kaya, daha önce restorasyon geçiren 113 yıllık tarihi binanın tekrar elden geçirilerek İzmir'e ve Buca'ya kazandırılacağını ifade etti.

Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, SGK Müdürü Erdoğan Kazandır, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yekta Öncel ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu ile birlikte Buca'da bulunan tarihi Forbes Köşkü'nü gezen AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, köşkün tescilli bir yapı olduğunu ve levanten köşkleri arasında en çarpıcı ve görkemli olanı olduğunu hatırlattı. Kaya, "Forbes Köşkü hem ülkemizin hem İzmir'imizin hem de Buca'mızın önemli bir tarihi değeri. Burada daha önce restorasyon çalışması yapılarak özellikle dış cephede bir sağlıklaştırma sağlandı. Şimdi daha detaylı bir restorasyon ile burayı ele almayı hedefliyoruz. Burası 1908 yılında yapılmış, geçirdiği yangın sonrasında 1910 yılında yeniden yapılmış. Daha sonradan farklı şekillerde kullanılmış. O dönemdeki Buca SSK Hastanesi bahçesinde kaldığı için 1950 yılında şimdi SGK haline gelen SSK'nın mülkü olmuş. Uzun yıllar poliklinik olarak da burası Bucalılar'a hizmet verdi. Burada hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde gerekli çalışmaları yaparak süreci başlatıyoruz. Öncelikli hedefimiz restorasyonu tamamlamak. Sonrasında da burayı Bucalı hemşehrilerimizin en iyi kullanabildiği şekliyle hizmetlerine sunacağız" dedi.

"Bucalılara müjdeli haberi vereceğiz"

Tarihi yapıların korunarak özgün özellikleriyle geleceğe aktarılmasının geçmişle gelecek arasında bağlantı kurulmasını sağlayacağını ifade eden Kaya, "Tarihi yapıların korunması, tarihi mirasın geleceğe aktarılmasını sağlıyor. AK Parti olarak bu anlamda ülkemizde sayısız tarihi eseri ayağa kaldırdık. Tarihi ve kültürel varlıkları değerlendirmenin en etkili yolunun, onlara yeni işlevler vererek yaşatılmasını sağlamak olduğunu düşünüyoruz. Geçmişi geleceğe aktarmak, yapıdaki tarihi izleri korumak niyetiyle sosyal ve kültürel yönden toplumsal süreklilik olmalı. Bu sebeple, Forbes Köşkü'nde restorasyon sonrası yapının işlevsel bir biçimde kullanılmasını, Bucalı hemşehrilerimizin hizmetine açılmasını sağlamalıyız. İnşallah kısa sürede çalışmalara başlayarak Bucalılara müjdeli haberi vereceğiz" diye konuştu.