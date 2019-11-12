Tarihi Kentler Birliğinden Konak Belediyesine ödül

36 belediyeden 60 projenin değerlendirildiği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasının ödülleri, YAPEX Antalya Fuarında düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nün yanı sıra; jüri özel ödülü, proje, uygulama, korumada süreklilik ve başarı ödülleri verildi. Kazanan projelerin de sergilendiği ödül töreninde Konak Belediyesi de, ‘İkizevler' restorasyonu projesiyle "uygulama" kategorisinde başarı ödülü aldı.

Tarihi yapılar ayağa kaldırılıyor

Yaklaşık 3 bine yakın tescilli yapıya ev sahipliği yapan İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta, restorasyon çalışmasıyla tarihi yapıları bir bir ayağa kaldırarak vatandaşların kullanımına sunun Konak Belediyesi, aynı zamanda tarihe de ışık tutuyor. 2017 yılında restorasyonuna başlanan tescilli yapı İkizevler de, bu tarihi yapılar arasında dikkat çekiyor.

Konak Belediyesi tarafından kamulaştırılan ve belediye mülkiyetine geçen yapı, Mecidiye Mahallesi Halil Rıfatpaşa Caddesi üzerinde yer alıyor. Çalışmalar kapsamında 56 ve 58 kapı numaralı ikiz binalar, aslına uygun şekilde yapılan çalışmayla yeniden ayağa kaldırıldı. Yıkılma tehlikesi yüzünden uzun yıllardır mahalleliye korku yaşatan metruk haldeki bina, restorasyonla yepyeni bir görünüme kavuştu. Toplam 474 metrekarelik alanıyla İkizevler'in konuk evi ve bölgeye hitap edecek semt merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.