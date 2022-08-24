Tarihi kilise, anıt müze bilim ve sanat merkezi oluyor

Menemen Belediyesi, Zafer Mahallesi'nde yıllardır atıl durumda bulunan Surp Sarkis Kilisesi'ni anıt müze bilim ve sanat merkezi olarak yeniden ayağa kaldıracak. Geçtiğimiz temmuz ayında ihalesi gerçekleştirilen kilisenin yüklenici firmaya yer teslimi de geçtiğimiz günlerde yapıldı.

19. yüzyılda yapılan; ancak kitabesi bulunamadığından yapım tarihi kesinlik kazanamayan Surp Sarkis Kilisesi, 1 yıl sonra anıt müze bilim ve sanat merkezi olarak geleceğe ışık tutacak. Bu tarihi kilisenin, anıt ve bilim merkezi restorasyonunu İzmir Valiliği destekleriyle gerçekleştireceklerini ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “6 bin yıllık tarihe sahip Menemen'imizi güzelleştirmeye ve elinde olan potansiyelini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. 1900'lü yıllarda inşa edilen Surp Sarkis Kilisesi, 1922 yılına kadar Ermeniler tarafından kullanılıyordu. Uzun yıllardır ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye dönmüştü. İç ve dış sıvaları dökülmüş ve çatlaklar oluşmuştu. Biz tescilli bir yapı olan bu kiliseyi ayağa kaldırmak için projemizle birlikte İzmir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na ve İzmir Valiliğimize başvurduk. Gerekli izinleri aldıktan sonra da ihalemizi gerçekleştirdik. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından da burayı anıt müze, bilim ve sanat merkezi olarak halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Gençlerimiz hem kültürel etkinliklerini hem de bilimsel ve teknolojik çalışmalarını bu tarihi binada gerçekleştirebilecek. Menemen'imizi güzelleştirmeye, hak ettiği hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.