Tarihi konağa tarihi ödül

Kemeraltı'ndaki 150 yıllık konağı satın alıp baştan sona onaran Savasta ailesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Tarihe Saygı' ödülüne layık görüldü.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Elif Kocabıyık Savasta ve eşi Dr. Daniele Savasta, Kemeraltı'ndaki 150 yıllık konağı satın alıp baştan sona onardı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Tarihe Saygı' ödülüne layık görüldü. Konağın tarihi dokusunu koruduklarını, çürümeyen ya da bozulmayan hiçbir malzemeyi atmadıklarını söyleyen Kocabıyık, “Eşimle şehrin merkezinde tarihi bir evde yaşamak istedik. Zaten akademik çalışmalarımız da tarih, teknoloji ve gündelik yaşam üzerine. Çok emek verdik, titizlikle çalıştık ve sonunda konağı günümüze uygun bir şekilde onarmayı başardık. Şimdi orada yaşıyoruz” dedi.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Elif Kocabıyık Savasta, kendisi gibi akademisyen olan eşi Dr. Daniele Savasta ile şehrin merkezinde, Kemeraltı'nda yaşama hayalini gerçeğe dönüştürmek için 2013 yılında harekete geçti. Uzun arayışlar sonunda kendilerine uygun bir tarihi ev bulan Savasta çifti, yapıyı hemen satın alarak tescil etti. Böylece tarihi konak, korunmaya alınmış oldu.

Merdivenden pencereye koruyarak onarma

Savasta çifti, 1870 yıllarında inşa edilmiş tarihi konağı, günümüze kazandırmak için çalışmalara hemen başladı. Tasarımcı olan Savasta çifti ile ünlü mimar Özgür Genca, 3 katlı ve 330 metrekare kullanım alanına sahip tarihi konağı onararak hayata döndürmek için birlikte çalıştı, fikirler üretti. Tarihi konağı aslına uygun bir şekilde onarmak ve günümüz ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlamak için 6 yıl süren detaylı bir çalışma ve uygulama dönemi geçirildi. Konağın içindeki merdivenlerden elektrik tesisatına, pencerelerden tuğla ve karolara kadar her noktası elden geçirildi.

Büyükşehir'den ödül geldi

Savasta çifti, tarihi konağı yaşatmak için verdiği mücadeleyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 18'incisini düzenlediği Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'nde de ‘Özgün işlevin korunduğu esaslı onarım ödülüne' layık görüldü. ‘Koruma, yorumlama ve tasarım' birlikteliğine yetkin bir örnek olan restorasyona, ‘geleceğe yönelik koruma yapabilme becerisini' de ekleyen Dr. Elif Kocabıyık Savasta ve eşi Dr. Daniele Savasta, İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde düzenlenen törenle ödülünü aldı.

"Antika bir eve dönüşmedi"

Konağı onararak günümüze kazandırmak üzere yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Kocabıyık, “Ben, küçüklüğümden beri hep tarihe ilgi duyan biriydim. Kemeraltı'nda tarihi bir evde yaşama hayalimi gerçeğe dönüştürdüğüm için mutluyum. Elbette konağı onarmak kolay olmadı. Normal bir evde, basit bir tadilat bile çok ciddi zaman alıyor. Tarihi bir yapıda bunu yapmak ise çok daha fazla özen ve vakit gerektiriyor. Yaptığımız tüm çalışmalarda ‘koruma' anlayışıyla hareket ettik. Çürümemişse ahşabı bile sökmedik. Antika bir ev olsun istemedik, modern dokunuşlar da yaptık. Ancak konağın aslını, yapısını, enerjisini bozacak hiçbir şey yapmadık. Modern katkılarımızı sakin tuttuk, evin eski haliyle yarışmadık” dedi.

"Bodrum katını atölye haline getirdik"

Konağın bodrum katını atölye haline getirdiklerini söyleyen Kocabıyık, “Konağın iç kısmında çok önemli bir değişiklik yapmadık. Merdivenin yeri değişmişti, onu eski yerine aldık. Bir odada eskiden var olan gusülhanenin izini kullanarak ‘gusülhaneli bir banyo' yaptık. Evdeki bazı detayları da 3 boyutlu yazıcıyı kullanarak kendimiz tasarladık. Örneğin; galvaniz elektrik borusunun duvara dayanması için 3 boyutlu yazıcı kullanarak detay parçalar ürettik. Konağın bodrum katını da atölye olarak tasarladık. Kendi tasarım projelerimizi, çalışmalarımızı burada yapacağız” diye konuştu.

"Konağı öğrencilerimize de açacağız"

Kocabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Konakta ufak tefek tadilat işlemlerimiz sürüyor. Ancak kısa süredeki asıl hedefimiz mutfağımızı tasarlamak. Eşim de ben de eğitimciyiz. Konağın bodrum katında oluşturduğumuz atölyede öğrencilerimizle çalışmalar yapmak istiyoruz. Bunun için uygun ortamı sağladık. Konağı öğrencilerime de mutlaka açacağım. Elbette biz bu çalışmaları ödül almak için yapmadık. Ama yaptığınız işin, gösterdiğiniz mücadelenin takdir edildiğini, beğenildiğini görmek harika bir duygu. Bu noktada, Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'nde de başarıya ulaşmak bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum.”