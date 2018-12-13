Tarihi Namazgah Hamamı eski ihtişamına kavuştu

yüzyıldan kalma Namazgah Hamamı'nın restorasyon işini de tamamladı. Uzun yıllar bakımsız kalan tarihi yapı, 1.2 milyon liralık destekle yeniden ayağa kalktı.

İzmir mimarisinin önemli köşe taşlarından Namazgah Hamamı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla restore edilerek kente kazandırıldı. Agora bölgesinde 762 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamam, yaklaşık 1.2 milyon liralık bütçeyle eski görkemine kavuşturuldu. 16. yüzyılda yapıldığı bilinen hamam, devir teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından, uzun yıllar sonra yeniden hizmete açılacağı belirtildi.

Tarihi hamamı orijinalini koruyarak restore eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, gerekli sağlamlaştırma ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra, kuzey ve batı cephesine bitişik, orijinale ilave yapılar ile iç mekanlarındaki ilave kaplamalar ve duvar eklerini kaldırdı. Binanın doğusunda bulunan hasarlı han duvarı, ahşap askıya alma sistemi ile desteklendi. Duvar sıva raspası çalışmaları tamamlandıktan sonra yapı enjeksiyon yöntemi ile güçlendirildi ve ahşap askı söküldü. Hasarlı han duvarına çelik konstrüksiyon sistemi ile destek verildi. Hamam kuzey cephe ve batı cephesi soyunmalık mekanına kadar olan kısım ahşap askıya alma sistemi ile desteklendi. Kuzey cephede erkekler girişinde değişime uğrayan tuğla örgü kapı çıkması kaldırılarak yerine, özgün haline uygun kesme taş kapı yapıldı. Kuzey cephede bulunan kadınlar giriş kapısı mevcut yerinde muhafaza edilerek kesme taş kemerleri ile kapısı yapıldı. Arka bölümde külhan bölümü de sistem odası olarak yapıya zarar vermeden düzenlenerek kapatıldı. Dış cephede Hamam ve han duvarları tas dokusunu yansıtmak için derz yapıldı.

Agora alanı içinde kalan tarihi Namazgah Hamamı, doğu cephesinde Kurşunlu Han olduğu düşünülen bir yapının ayakta kalan tek duvarına bitişik vaziyette bulunuyor. 16. yüzyıldan günümüze ulaşan ve yakın zamana kadar işlevini sürdürdüğü bilinen hamam, kadınlar ve erkekler kısmından oluşan "Çifte Hamamlar" grubunda yer alıyor. Beden duvarları, moloz taş ve tuğla malzeme ile yığma sistemde inşa edilen yapının doğusundaki birimlerin erkeklere, batısındaki birimler ise kadınlara ait olduğu biliniyor.