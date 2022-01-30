"Tarihin sıfır noktası" İzmir'e geldi

İzmir'de düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri'nde Şanlıurfa'yı adeta İzmir'e getiren Haliliye Belediyesi, tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'yi de kurulan stantla İzmirlilere tanıttı.

“Tarihin sıfır noktası” olarak belirtilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'nin de yer aldığı Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa'yı adeta İzmir'e getirdi. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Pazaryeri'nde düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri'ne katılan Haliliye Belediyesi, Göbeklitepe'yi hem küçük ölçekte hazırlanan maketlerle hem de fotoğraf sergisiyle İzmirlilerin ayağına getirdi. İlçeye özgü coğrafi işaretli kumaş türü olan culha ve yöreye özgü bir çeşit kurabiye olan külünçeyi de İzmirlilerle buluşturdu.

Şanlıurfa'yı İzmir'de yaşatmak istediklerini ifade eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Göbeklitepe'nin de kendi ilçelerinde bulunması nedeniyle bir fotoğraf sergisiyle Göbeklitepe'yi burada yaşatmak istediklerini söyledi. VR teknolojisi ile Göbeklitepe'yi İzmirlilerin ayağına getirdiklerini belirten Başkan Canpolat, “Sanal ortamda Göbeklitepe'nin gezilebilmesini sağlamak istedik. İzmir'de tüm belediyelerimizin yer aldığı, Şanlıurfalı hemşerilerimizin burada yöresel ürünlerini sunduğu, halk oyunlarımızın olduğu bir Şanlıurfa Tanıtım Günleri gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa'nın ne kadar köklü, kadim bir kent olduğunu, Türk, Kürt, Arap ve Çerkez'i ile kardeş yaşadığımız mozaik bir şehir, kadirşinas bir şehir olduğunu göstermek adına İzmir'deyiz. İzmir'i ve İzmirlileri kendimize yakın gördük, öyle bildik. Çok köklü bir İzmir ve Şanlıurfa kardeşliğinin temelleri atılmış oldu” dedi.

İzmir'de daha önce düzenlenen Şanlıurfa günlerinden daha kalabalık bir tanıtım etkinliği gerçekleştiğini ifade eden Canpolat, İzmirlilerin teveccühüne ve ilgilerine teşekkür etti.