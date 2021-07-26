Tarihseverlerden Tisna'ya yoğun ilgi

Aliağa Belediyesinin "Oku, Okut" kampanyası kapsamında kitapseverlere temmuz ayının kitabı olarak armağan ettiği Aliağa Kent Kitaplığı serisinin 14. yayını Tisna Antik Kentinde İlk Araştırmalar ve Gözlemler'in dağıtımı yoğun ilgiyle devam ediyor.

Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık tarihini, sosyo-ekonomik gelişimini ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, bilimsel verilerle yazılı hale getirdiği çalışmaları okurlarına hediye etmeye devam ediyor.

Arkeoloji dünyasına ışık tutan 302 sayfalık Tisna Antik Kentinde İlk Araştırmalar ve Gözlemler'in yazarlığını Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emre Erdan yaptı. Eser, Emre Erdan ve ekibinin, Kocaçay'ın kıyısındaki M.Ö. 4. yüzyılda parlayan Tisna'da gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarının sonuçlarını içeriyor. Aiolis bölgesinin küçük olmasına rağmen, erken dönemleri için önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Tisna Antik Kentiyle ilgili kapsamlı ve bilimsel eser niteliği taşıyan bu yayın, Tisna'yı ayrıntılarıyla bilim dünyasına tanıtıyor.

Tarih ve arkeoloji tutkunları, Tisna-1 kitabını Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binasının zemin katında faaliyet gösteren Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edebiliyor. Eserin dijital versiyonları, Aliağa dışında ikamet eden kitapseverler içinse Aliağa Belediyesinin resmi internet sayfasında yer alıyor. Okuyucular, kitabı https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak okuyabildikleri gibi bilgisayar ve mobil cihazlarına da indirebiliyor.