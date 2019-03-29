Tarım Bakan Pakdemirli: “Bunların İzmir'e hizmet ile ilgili dertleri yok”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Aziz Kocaoğlu'na 'Ne projen varsa hepsini getir, yapacağım' dedim. 8 ay boyunca hiçbir proje getirmedi. Bunların İzmir'e hizmet ile ilgili dertleri yok. Hiç yan yana gelmeyecek dediğimiz partiler bir araya geldi. Bunların derdi millet değil, bunların derdi sadece kendilerine siyasi rant elde etmek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'ni ziyaret etti. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli'nin Helvacı'daki programına İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile partililer eşlik etti. Program kapsamında Atatürk Meydanı'nda gösteri sunan Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi izleyenlerden büyük alkış aldı.

“Bunların derdi siyasi rant elde etmek”

Bakan Pakdemirli, yaptığı konuşmada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kendisini bakan olduktan iki hafta sonra ziyaret ettiğini hatırlattı. Pakdemirli, "Aziz Kocaoğlu'na 'Ne projen varsa hepsini getir, yapacağım' dedim. 8 ay boyunca hiçbir proje getirmedi. Bunların İzmir'e hizmet ile ilgili dertleri yok. Hiç yan yana gelmeyecek dediğimiz partiler bir araya geldi. Bunların derdi millet değil, bunların derdi sadece kendilerine siyasi rant elde etmek" dedi.

Bakan Pakdemirli, 15 Temmuz'daki darbe girişimini hatırlatarak, "Filmlerde görseniz inanmayacağınız senaryoları, o akşam hep birlikte yaşadık. Rahmetli İnönü'ye sormuşlar 'Lozan nedir?' O da 'Türkiye'ye verilmiş yüz yıllık süredir' demiş. Şimdi yüzyıl doluyor. Biz hep birlikte dik durduğumuz sürece kimse gönderimizden bu bayrağı indiremez, ezanı dindiremezler" diye konuştu.

5 bin kişilik kadro

Norm kadro çalışmalarının yeni tamamlandığını kaydeden Bakan Pakdemirli, 5 bin personel alacaklarını da sözlerine ekleyerek, "Bununla ilgili gerekli başvuruları da Hazine ve Maliye Bakanlığımızla karşılıklı konuştuk. Bakanlıktan bize 5 bin kadro tahsis edildi. 1200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 de şoför alımı olacak. Diğer meslek mensupları için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah ilerleyen günlerde ihtiyaç oldukça kadrolar tahsis edilecek" dedi.

5 bin kişiyi alma gerekçesini de açıklayan Bakan Pakdemirli, "Orman ürünleri ile ilgili ithalatlarımızı tamamen sıfıra indirmek. 2020 sonunda tamamen yerli ve milli orman emvali üretmek ve tüketmek amacıyla 5 bin personelin istihdamını sağlıyoruz. KPSS şartlarına, puanlarına göre alınacak ve kadroları ihdas edilecek" dedi.

Aliağa Belediyesi'nden Helvacı'ya 30 bin ton sıcak asfalt

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi yağlı güreşlerin ve verimli toprakların kalbi Aliağa'da ağırlamaktan onur duyduklarını belirten Başkan Serkan Acar ise, 5 yılda Helvacı'ya yapılan ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Helvacı'nın beş yılda yol sorununu çözdüklerini ifade eden Başkan Acar, “Helvacı'ya bugüne kadar yaklaşık 30 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Kapalı pazar yerimizi, kreşimizi ve parklarımız tamamlayarak hizmete açtık. 2009 yılında kapanan belediye birimimizi tekrar hareketlendirdik” dedi.

Helvacı'ya doğalgaz ve meslek lisesi

Helvacı'nın doğal gaz sorununu çözmek adına görüşmelerin devam ettiğinin altını çizen Başkan Acar, “Helvacı'nın en büyük sorunlarından olan doğalgaz için görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Önümüzdeki dönem bu sorunu da çözeceğiz. Helvacı'ya bir de meslek lisesi kazandırılması yönünde çalışmalar var. Ayrıca Helvacı halkının huzurla vakit geçirebilecekleri sosyal yaşam alanları, mesire alanları, kafeterya ile açık hava düğün salonumuzu da hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.