Tarım girişimcileri İzmir'de buluştu

Liyakat Derneği'nin düzenlediği “Girişimcilik Tarımda Yeşeriyor” programında tarımın önemi ve geleceği konuşuldu. Dernek Başkanı Berkay Eskinazi, kırsal kalkınmada kadının önemli bir yeri olduğunu ve bu konuda kadınlara destek verilmesi gerektiğini belirterek, geliştirdikleri ‘Tarlalar Çiçek Açsın' projesi için “Bu projeyle kırsalda kadın girişimciliğini özendirmeyi, yatırım imkanlarını geliştirmeyi, yeni girişimci kadın çiftçi projelerini hayata geçirmeyi ve kırsalda kadın girişimciliğini artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Liyakat Derneği, “Girişimcilik Tarımda Yeşeriyor” adlı tarım zirvesi düzenledi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen zirveye, tarım konusunda dikkat çeken projelere imza atan girişimciler katıldı.

‘Tarlalar Çiçek Açsın' projesi

Programın açılış konuşmasını Liyakat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berkay Eskinazi yaptı. Eskinazi, sürdürülebilir kalkınmanın kırsal kalkınmayla başlayacağını belirterek, “Kırsal kalkınmada kadının önemli bir yeri var. Kadınların kırsalda güçlenmesini ve kendilerini geliştirmesine önem veriyoruz. Kadınları bu konuda teşvik edecek girişimcilik uygulamaları olmalı. Kooperatif gibi kuruluşlarla kadınlar desteklenmeli ve ayrıca ekonomideki tüm kurumlar bunun için iş birliği yapmalı. Kadınlar kırsal yerlerde hem ev hem de tarlalarda üretmelerine rağmen gelir elde edemiyor. Kadın yoksullaşıyor. Bu durum ilk olarak aileyi, sonra da toplumu olumsuz etkiliyor. Kadınların emeklerinin ucuz görülmesi gibi bir algı var. Bu acı algıyı yok etmek bizim elimizde. Buna katkı sunmak için ‘Tarlalar Çiçek Açsın' projesini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu projeyle kırsalda kadın girişimciliğini özendirmeyi, yatırım imkanlarını geliştirmeyi, yeni girişimci kadın çiftçi projelerini hayata geçirmeyi ve kırsalda kadın girişimciliğini artırmayı amaçlıyoruz. Bu sayede kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeyleri artırılacak ve farkındalık oluşturulacaktır. Toprağın dilinden anlayan kadınlara güvenerek, kadın istihdamını artıracak ve yerel üretimi sahipleneceğiz” dedi.

“Tarım ve tarımsal her türlü üretim en önemli konumuz olmalı”

Dikili Sera TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Öğmen ise dünyada her geçen gün açlıktan etkilenen insan sayısının arttığını belirterek, geleceğin tarımda olduğunu söyledi. Ali Osman Öğmen, 50 milyon insanın kıtlığın eşiğinde olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Tarım ve tarımsal her türlü üretim en önemli konumuz olmalı. Bunu her gün konuşmalıyız. Aslında tarımda ilgili konuşulacak çok farklı konular var. Su sorunu, iklim krizi, bilgiye ulaşım, çiftçi nüfusun yaşlanması, sosyolojik sorunlar gibi birçok konu bunları konuşmalıyız. Ancak konuştuklarımız masada kalmamalı. Konuştuklarımızı hayata geçirmeliyiz. Uygulanabilir projeler haline getirerek. Birlikte olarak, omuz omuz vererek, her türlü zorluğu aşarak, ülkemizin tarımını büyütmeli gerçekten kendi kendine yeten ülke olabilmeliyiz. Unutmamak gerekir ki çiftçi ve köylünün yüzü gülmeden tarımda kalkınmak da mümkün değildir.”

Konuşmaların ardından program, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İMYO Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Deniz Eriş'in moderatörlüğünü yaptığı ve girişimcilerin katıldığı oturumlar ile devam etti. Programa, Çiftçi ve Girişimci Armağan Portakal, Sosyal Gastronomi Şefi Ebru Baybara Demir, Eczacı, Girişimci ve Çiftçi Feyza Tevrüz, '2 Milyon Arının Çiçek Annesi' Çiçek Özyılmaz, İzmir Ziraat Odası Mühendisleri Odası Başkanı Hakan Çakıcı, TETA Teknik Tarım ve LAKTO Teknoloji Tarım 4.0 TED Başkanı Sumer Tömek Bayındır, Dikili TDİOSB Müteşebbis Heyet Üyesi Şener Kırıkkaya, İhracatçı ve Girişimci Başak Mete ve Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat katıldı.