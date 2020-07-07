Tarım işçileri korona virüse ve sıcağa rağmen yoğun mesaide

İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates hasadı yapan işçiler, korona virüse ve 40 derecelik sıcağa rağmen üretimi devam ettiriyor.

Patates üretiminin önemli merkezlerinden Ödemiş'te tarım işçileri hasada devam ediyor. Patatesin tarladaki fiyatı 40 kuruşa kadar düşerken, işçiler korona virüs ve 40 derecelik sıcağa rağmen üretimi sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya girdiklerini belirten Hatice Şahin, “Dün 40 derece sıcak var dediler, bir de korona salgını var ama bu patatesin tarladan hasat edilip yerine başka bir ürünün ekilmesi gerekiyor. Yani çalışmazsak, tarla çalışmaz biz de para kazanamayız” dedi.

"Emeğimizin karşılığını aldığımızda bütün yorgunluğu atıyoruz"

Bir başka üretici Hasan Elmalı da patatesin tarlada 40-50 kuruşa kadar düştüğünü belirterek, “Sabah tarlaya erken saatlerde giriyoruz ki işi bitirelim. Öğleden sonraya kaldığımızda sıcaktan çalışamaz duruma geliyoruz. Bu şartlarda işçi bulmak da zor. Her şey patatesin para etmesine bakıyor. Patatesten para kazanabilmek açısından fiyatın tarlada 1,5 lira civarında olması gerekir. Emeğimizin karşılığını aldığımızda bütün yorgunluğu atıyoruz” diye konuştu.

Ödemiş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Balcılar da yaz patatesinde sona gelindiğini belirterek, “Patates bu yıl da fiyat açısından hüsran yılını yaşadı. Adana patatesi ile aynı zamanda piyasaya çıkmamız ve ihracat olanaklarının daralması nedeniyle sıkıntılı bir sezon geçirdik. 40-50 kuruşa pazarlık edilip sonuçlanıyor ama bazen tüccar verdiği sözü bile yerine getirmeyip cayıyor. Üretici masrafını ancak karşıladı” şeklinde konuştu.