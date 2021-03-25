Tarım Kredi Kooperatif Market'in 200'üncü şubesi Bergama'da açıldı

22 Şubat 2020 tarihinde Bergama'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Tarım Kredi Market ilçede hizmete girdi. Başkan Koştu, "Söz verdiğimiz ve açıkladığımız hizmetleri kadim şehrimiz Bergama ile buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Tarım Kredi Market ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yurt genelinde açılmaya başlayan Tarım Kredi Marketleri'nin 200'üncü şubesi Bergama'da Maltepe Mahallesi Böblingen Caddesi üzerinde hizmet vermeye başladı. Doğrudan üreticilerden alınan kaliteli ve doğal ürünleri hesaplı fiyatlarla direkt vatandaşlara ulaştıran Tarım Kredi Market'in Bergama'da açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, Tarım Kredi Market İzmir Bölge Müdürü Murat Balcı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

22 Şubat 2020 tarihinde Bergama'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bergama için müjdesini verdiği Tarım Kredi Market'in bir yıl gibi kısa bir zaman içerisinde ilçede hizmet vermeye başlaması sevinçle karşılandı. Ankara'da olduğu için açılış törenine katılamayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Söz verdiğimiz ve açıkladığımız hizmetleri kadim şehrimiz Bergama ile buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Bir hizmetle daha hemşehrilerimizi buluşturduk. Hayırlı olsun” dedi.

“Tarım Kredi Marketler piyasada denge unsuru görevi yapıyor”

Tarım Kredi Marketlerin üretimde devamlılığı sağlamak gibi bir yönü olduğuna işaret eden Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, “Bu marketler vatandaşlarımızın kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından da piyasada denge unsuru görevi yapmaktadır. Tarım Kredi ortağı çiftçilerimizden alınan ürünlerin yine Tarım Kredi bünyesindeki tesislerde işlenerek tüketicilerle buluşmasına aracılık eden kooperatif marketler ayrıca yerel kooperatif, üretici ve kadın girişimcilerin ürettiklerine de bünyesinde yer veriyor. Bu durum bizim çok önemsediğimiz bir konu. İlçemize hayırlı olsun” dedi.