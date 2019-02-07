Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün fiyatları için "yeni model" vurgusu

Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Aracılık sistemindeki ürün fiyatlarının katlanarak tüketiciye ulaşması noktasında ortaya yeni bir model koyalım ve burada sağlıklı işleyen bir sistem olsun ki fiyatlar da makul seviyede olsun" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri, kurdukları stantla Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında yerini aldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Tarım Kredi Kooperatifleri olarak özellikle son dönemde sözleşmeli üretim üzerine kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Piyasada özellikle tüketici tarafında fiyatların aşağı çekilmesi noktasında üretici ve tüketici arasındaki aracıların kalkıp orada kooperatiflerin yer alması için sorumluluk almak istiyoruz. Bu anlamda da geçen seneden bu yana ortaklardan aldığımız ürünler 400 milyon seviyesindeyken bu sene 800 milyon seviyesine geldi. Önümüzdeki sene bu rakamı 1,5 bandına taşımak istiyoruz. Orta vadede kendimize 1,5 milyarlık hedef koyduk. Bir tarafta üretici, bir tarafta tüketici ve herkesin memnun olacağı bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Kamuoyunda çokça tartışılıyor. Çiftçi arkadaşlarımız şikayet ediyor. ‘O kadar çalışıyoruz, emek harcıyoruz, anca 1 liraya satabiliyoruz' diyorlar. Bir tarafta da tüketici şikayet ediyor. ‘Çiftçinin 1 liraya ürettiği ürünü ben neden marketten 7 liraya alıyorum?' diyor. İşte burada Türkiye'de aracı sisteminin tekrara gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz bu tartışmalar başlamadan bir yıl önce bu konuda ciddi hazırlık yaptık. Çalışmalarımız devam ediyor. Üreticiden tüketiciden ulaşan değerler zincirinde Tarım Kredi Kooperatifleri olarak hem kooperatiflerimizle, şirketlerimizle yer alacağız, sonrasında da burada rol model olmak istiyoruz. Aracılık sistemindeki ürün fiyatlarının katlanarak tüketiciye ulaşması noktasında ortaya yeni bir model koyalım ve burada sağlıklı işleyen bir sistem olsun ki fiyatlar da makul seviyede olsun. Yeni dönemde inşallah eksik olan altyapılarımızı yapacağız. Üreticilerimizle el ele ve tüketicimizle kucaklaşacak yapılar oluşturacağız. Sanayicilerimiz de tarımsal ürünleri işleme konusunda tüketici konumundalar. Meyve suyu üreticileri ile protokol imzaladık. Ham madde tedariki noktasında üreticilerle bir değer oluşturuyoruz" diye konuştu.

Poyraz, fuarla ilgili de, "İnşallah güzel bir fuar olacak. geniş bir katılım var. tarım sektörünün tüm paydaşlarının burada olması önemli. Yeni ürünlerin tanıtılması noktasında fuarlar imkan sağlıyor. Biz de piyasadaki aktörleri yeni ürünlerimizi tanıtırken bir yandan da ortaklarımıza, çiftçilerimize ürünlerimizi tanıtıyoruz" ifadelerini kullandı.