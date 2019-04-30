Tarım OSB'ler ile Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatı 1 milyar dolar artacak

Tarım ürünleri ihracatında Türkiye'nin lideri konumundaki Ege Bölgesi'nde kurulacak Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatında 1 milyar dolar artış bekleniyor.

Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Müteşebbis Heyeti Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi'nden 2018 yılında 5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı olduğunu, Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 22'sinin Ege Bölgesi'nden yapıldığını, Tarım İhtisas OSB'lerin devreye girmesi ile birlikte Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatının 1 milyar dolar artacağı öngörüsünde bulundu.

Seferihisar'da İzmir ekonomi basını ile bir araya gelen Uçak, "Dikili'de jeotermal seracılık, Tire'de hayvancılık ve Menderes'te çiçekçilik sektörlerinde faaliyet gösterecek Tarım İhtisas OSB'ler kurulacak. Dikili'deki Tarım OSB, 2900 dönüm üzerine faaliyet gösterecek. Burada sadece domates değil; çilek, şeftali, kayısı, nektari, erik başta olmak üzere katma değerli ürünler üretip ihraç edilecek. Bu OSB'ler tarım ürünleri ihracatına yeni bir ivme kazandıracak. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin İzmirli olması Ege Bölgesi için büyük şans. Tarım OSB'ler için çok çaba sarf ediyor" dedi.

Meyve sebze yağmura yenik düştü

Bu yıl patates, soğan başta olmak üzere meyve sebze fiyatlarının yüksekliğinin neden kaynaklandığı ile ilgili soruya Uçak şu cevabı verdi:

"Bu kış son 38 yılın en yağışlı yılını yaşadık. Patates ve soğan toprak altında toplanamadan çürüdü. Toplananların ise raf ömrü az oldu, ürün bu sene dayanamadı. Fırtına yaşandı seraların yüzde 20'si zarar gördü. Meyve sebzede spekülasyon yok. İklim şartlarından kaynaklı üretim düşüklüğü nedeniyle fiyatlar da artış oldu. Havaların ısınması ve üretimin artması ile birlikte fiyatlar normal seviyesine gelecek. Tüketici fiyatların yüksekliğinden mutsuz ancak üretici ve tüccarda da benzer durumda."

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak katma değerli ürün üretimi ile ilgili projeler üzerinde çalıştıkları bilgisini paylaşan Uçak, "Ege Bölgesinde turunçgillerden kabuğu ile yenilebilen kamkat ve kivi üretimi üzerinde araştırmalarımız var. Ege Bölgesi'nde muz üretebiliriz. Denizli ve Salihli'de seralarda muz yetiştirilmeye başlandı, seralarda her türlü ürün yetiştirmek mümkün" diyerek sözlerini noktaladı.