Tarım sektörü İzmir'de buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye'nin en büyük tarım organizasyonu Agroexpo-18. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı. İzmir'in tarım vizyonunu şekillendirirken “Kurda, kuşa, aşa” sözünden yola çıktıklarını ve birçok tarım projesi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Soyer, “Dilerim ki İzmir'deki bu çabalarımız, ortak aklın rehberliğinde tüm Türkiye'ye yayılır ve tarım sektörümüzün rekabet gücünü büyütür” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Agroexpo-18. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı. Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hızla büyüyen kuraklık, milyonları içine çeken gıda krizi, tarım ve tohum tekellerinin dayattığı politikaların insanlığın önündeki en büyük tehdit olduğunu söyledi. Başkan Tunç Soyer, “Tarım, sadece teknik bir mesele değil, yaşamın ta kendisi. Neslimiz, tek tipleştirilen tarıma karşı kendi çözümlerini üretiyor. Kırsal ve kentsel yoksulluk sarmalından beslenen tarım tekellerine karşı dünya halkları ve yerel yönetimler yepyeni yöntemler ortaya koyuyor. Türkiye'nin tarım sektörü de bu hızlı dönüşüme gözünü kapatmamalı. Tersine, ekonomik hacmini büyütmek için uyum sağlamalı ve dünyayla rekabetini tam da bu noktadan inşa etmeli. Sağlıklı, lezzetli, çeşitli ve doğayla uyumlu gıda, temel bir insan hakkıdır. Şunu çok iyi görmeliyiz ki yeryüzündeki milyonlarca insan, bu hakkı yeniden kazanmak için harekete geçti” diye konuştu.

“Beş stratejik ürün sınıfı belirledik”

“Başka Bir Tarım Mümkün” politikasıyla sorunlara nasıl çözümler ürettiklerini anlatan Başkan Soyer, "İzmir'in tarım vizyonunu oluştururken ilk sözümüz 'Kurda, kuşa, aşa' oldu. Çünkü bu söz, Anadolu'nun tarım geleneğinde çiftçimizin yüzyıllardır toprağa tohum serperken yaptığı bir niyet beyanı. Çok açık bir ilke. Anadolu'nun bereket matematiğini tarif eden bu söz, bize yıkıcı hırsımızla nasıl mücadele edebileceğimizi en yalın haliyle anlatıyor; kendimize bir almak ve yaşama iki vermek. Biz bu sözün ışığında ‘Başka Bir Tarım Mümkün' dedik" sözlerine yer verdi.

Ekoloji ve ekonomi arasında ses benzerliğinden çok daha güçlü bir ilişki olduğunu söyleyen Soyer, şöyle devam etti:

"Ekosistemi korumadan, ekonomide kalıcı bir gelişme sağlamak mümkün değil. İklim krizi ve pandeminin küresel ekonomide neden olduğu buhran, bunun en önemli kanıtı. Biz tarım politikamızı, bu hakikatten yola çıkarak oluşturduk. Yoksullukla ve kuraklıkla aynı anda mücadele edecek bir politikalar bütünü inşa ettik. İzmir'de ekonomik değeri yüksek, suyu az tüketen, ihracat potansiyeli yüksek beş stratejik ürün sınıfı belirledik. Tamamı yerli tohum ve ırklardan oluşan bu tarımsal mozaiğin birinci ayağı mera hayvancılığı, ikincisi tahıl ve baklagiller, üçüncüsü zeytin ve zeytinyağı, dördüncüsü üzüm, incir ve badem gibi susuzluğa dayanıklı meyveler, beşincisi ise kıyı balıkçılığı. İzmir'in küçük üreticileri tarafından yüksek miktarlarda üretilen ve ekonomik değeri yüksek bu ürünler için alım ve satım garantisi sağlıyoruz. Öz kaynaklarımıza dayalı bir tarım politikası inşa ediyoruz. Köylümüzün doğduğu yerde doymasını mümkün kılarak kırsal kalkınmayı sağlıyoruz. Doğru ürünü, doğru yerde ve doğru zamanda kullanarak su kaynaklarımızı ve doğamızı koruyoruz. Katma değerli ürünleri ortaya çıkararak İzmir'deki gıda sanayisinin ve istihdamın büyümesine katkı sağlıyoruz. Dilerim ki İzmir'deki bu çabalarımız tüm Türkiye'ye yayılır ve tarım sektörümüzün rekabet gücünü büyütür."

"Kalkınma hamlemize güç veriyor"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Agroexpo her geçen yıl daha da ivmelenen, tarımsal kalkınma hamlemize güç veren bir fuar” derken, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise, “Dünyanın tarım ambarı Ege Bölgesi olarak 2022'de liderliğimizi koruduk. 2023'te de koruyacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün de İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarım uygulamalarını çok önemli bulduğunu belirtti.

2.5 milyar dolarlık iş hacmi hedefi

Geçen yıl 90 ülkeden bin 49 katılımcı ve yaklaşık 358 bin ziyaretçiyi Fuar İzmir'de ağırlayan Agroexpo, Ticaret Bakanlığı himayesinde, Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile düzenlenmişti. “Alım Heyeti İkili Görüşmeleri”nde ise 2 milyar dolarlık iş hacmi olmuştu. Bu yıl da 1-5 Şubat tarihleri arasındaki fuarda, sektör temsilcileri Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve Türk cumhuriyetlerinden katılacak bine yakın alıcı firmayla bir araya gelecek. 2.5 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle 18. Agroexpo, 100 ülkeden bin 80 katılımcısıyla 400 bine yakın ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

Fuar İzmir'de yapılan Türkiye'nin en büyük tarım organizasyonun açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Köy-Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi ve Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Uganda Tarım, Hayvan Endüstrisi ve Balıkçılık Bakan Yardımcısı Rwamirama Bright, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sektör profesyonelleri, kooperatif ve birlik ortakları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.