Tarım serasına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde, tarım serasına düzenlenen operasyonda 201 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüttü. Ekipler, bir tarım arazisinde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi ekildiği bilgisi üzerine harekete geçerek adrese operasyon düzenledi. Serada yapılan aramada, 201 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili A.D., E.D. ve O.Z. adlı şahıslar gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.