Tarım teknolojileri projesi Avrupa'da örnek gösterildi

Yaşar Üniversitesinin ortakları arasında yer aldığı, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve Ege Bölgesindeki tarım-gıda alanında inovasyon ve girişimciliği artırmayı hedefleyen Ekosistem Entegrasyon Laboratuvarı ‘AgTech-EIL' projesi, Avrupa'da başarılı örnek olarak gösterildi.

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü tarafından koordine edilen Yükseköğretim İnisiyatifi (EIT-HEI) çerçevesinde fon alan ilk projelerden biri olan RiEcoLab'ın pilot uygulama süresi sonlanırken, proje meyvelerini vermeye başladı. 6 farklı Avrupa ülkesinden 7 kurumun ortaklığında yürütülen proje ile yükseköğretim kurumlarının yenilikçilik kapasitesini artırmak ve bölgesel yenilikçilik ekosistemini güçlendirmek amacı ile Polonya, İrlanda, Romanya ve Türkiye'de dört farklı temada dört adet Ekosistem Entegrasyon Laboratuvarı (EIL) kuruldu. Yaşar Üniversitesinin tarım-gıda alanında Ege Bölgesinin en aktif inovasyon ve girişimcilik merkezi olma vizyonu ile tarım teknolojileri temasını benimseyerek kurduğu AgTech-EIL, Prag'da düzenlenen deneyim aktarımı çalıştayında başarılı örnek olarak yer aldı.

Ekonomik kalkınmaya destek

Avrupa'daki yükseköğrenim kurumlarından davet edilen 15 üst düzey başarılı akademik liderden biri olan Yaşar Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kandiller, Prag'da yapılan ve AB Komisyonu delegesi, HEI İnisiyatifi yöneticileri ve EIT yöneticilerinin katıldığı 25 kişilik toplantıda deneyimlerini paylaştı, yapılan genel oturumda da AgTech-EIL örnek uygulamasını sundu. Prof. Dr. Kandiller, Türkiye'nin tarımda bilişim teknolojileri temalı ilk AR-GE ekosistemi için İzmir Ticaret Borsası koordinasyonunda kurulan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) ile gerçekleştirilen uygulamaları anlattı.

Pilot uygulama süreci değerlendirildi

Prag'da düzenlenen çalıştayın hemen ardından Yaşar Üniversitesi, RiEcoLab proje ortaklarını İzmir'de ağırladı. Selçuk Yaşar Kampüsünde gerçekleşen toplantıda, proje ortakları ve Ekosistem Entegrasyon Laboratuvarı temsilcileri pilot uygulama sürecini değerlendirdi.

Tüm Ege Bölgesine katkı sağlayacak

Prof. Dr. Levent Kandiller, “Bu proje sadece üniversitemize değil bölgedeki tüm üniversitelere ve teknoloji transfer ofislerine doğrudan katkı vererek İzmir'in yenilikçi ve girişimci ekosistemini güçlendirecek. Projenin diğer bir çıktısı da Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemizin de katkılarıyla İzmir Ticaret Borsası koordinasyonunda yürütülen İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi kurma inisiyatifi çerçevesinde bir ‘Ekosistem Entegrasyon Laboratuvarı'nın hayata geçirilmesi oldu. Yapılan çalışmalar ile bölgesel, çevresel, kültürel ve sosyal ihtiyaçları karşılayan, sürdürülebilir döngüsel ekonomik kalkınmaya destek verilmesi hedefleniyor” dedi.