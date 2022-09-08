Tarkan konseri Gündoğdu Meydanı'na taşındı

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılında Tarkan'ın konser vereceği Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki sahnenin yıkılmasının ardından konserin, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşeceği açıklandı.

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde Konak Cumhuriyet Meydanı yakınındaki Kordonboyu'nda ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından çöken çelik platformun sökümüne de başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve 6 adet vincin yeni bir kaza riskine karşı sabitlediği platform parça parça kaldırılıyor. Kordon'daki şiddetli rüzgar sebebiyle önce platformdaki brandaların kaldırılacağı, ardından da sahnedeki sistemlerin parça parça kaldırılacağı öğrenildi.

Konser Gündoğdu'ya taşındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile konserin Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağını bildirdi. Başkan Soyer açıklamasında, "Zafer coşkumuz engel tanımaz. Megastar Tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı'nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak. Tüm Türkiye'yi yarın akşam ikinci yüzyılın başlangıcına tanıklık etmeye davet ediyorum" sözlerine yer verdi.

Tarkan, İzmir'den mesaj verdi

Öte yandan ünlü şarkıcı Tarkan da, İzmir'de kaldığı otel odasından bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Tarkan paylaşımında, "Güzel İzmir. Yarın akşam Gündoğdu Meydanı'na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz" açıklamasında bulundu.