Tarla sahibine yakalanan enginar hırsızı: "Benim eniştem polis"

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir tarladan izinsiz enginar toplayan kişi, tarla sahibi tarafından yakalandı. Enginarları izinsiz toplayan kadın ise "Benim eniştem polis" diyerek kendisini savundu.

Olay 24 Mayıs akşamı ilçeye bağlı Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir tarladan sahibinden izinsiz enginar toplayan kadın, tarla sahibine yakalandı. İkili arasında tartışma çıkarken, o anlar da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tartışma esnasında enginarları izinsiz topladığı öğrenilen kadının "Benim eniştem polis" diyerek kendisini savunması dikkat çekti.

Olayla ilgili tarla sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.