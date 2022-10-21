“Tarladan Sofraya” tarım eğitimi maratonu

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin düzenlediği proje çerçevesinde çevrim içi olarak gerçekleşen eğitim maratonunda, tarım teknolojileri gündemindeki 7 farklı konu, çeşitli Avrupa ülkelerinden uzmanlar tarafından tartışıldı. 7 hafta süren eğitimlere Türkiye, Hollanda, Sırbistan, Belçika, Yunanistan, ABD ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkeden 300'ün üzerinde katılımcı katıldı. Eğitimlere yönetim bilimleri, ziraat bilimleri ve mühendislik öğrencilerinin yanı sıra tarım-gıda sektörü çalışanları, yatırım melekleri ve kamu kurum ve kuruluşları çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Tarım teknolojileri gündemindeki teknik konulardan gıda tarım sisteminin işleyişi ve sürdürebilirliğe kadar birçok alanda farkındalık sağlanan eğitimde, gelecekte ezber bozacak girişimci adayları için yol gösterici uygulamalı bilgiler de sunuldu. Proje ile tarım teknolojilerine dair kuramsal ve uygulamalı bilgileri harmanlayan, eş zamansız takip edilebilecek 7 ayrı eğitim modülü geliştirildi. Bu eğitim modülleri daha önce verilen eğitim kayıtlarının da yer aldığı e-öğrenme platformu AgTech7 Sanal Öğrenme Platformu (AgTech7 Virtual Learning Environment) https://www.agtech7.uns.ac.rs/ üzerinden erişime açıldı.

Yapay zekadan girişimciliğe 7 modül

Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, “Proje boyunca geliştirilen eğitim modülleri, doğrudan tarım bilimleri ve teknolojileri fakültesi programlarının müfredatına da katkı koydu. Çiftlik yönetimi bilgi sistemleri için veri analitiği, tarım-gıda değer zinciri için teknoloji uygulamaları, tarım finansmanında ve sigorta faaliyetlerinde tarım-gıdaya özel yenilikçi uygulamalar, nesnelerin interneti ve uydu sistemlerini kullanarak kaynakların verimliliği ve rekolte artırma yöntemleri, tarım gıda tedarik zinciri yönetimi optimizasyonunda yapay zeka uygulamaları, tüketiciye özgü yeni pazarlama teknikleri geliştirme, çevik tarım-gıda girişimciliği konusunda katılımcılara işlerini hızlı geliştirme teknikleri eğitimleri yer aldı” diye konuştu.

Testleri tamamlayanlar başarı sertifikası kazanıyor

AgTech7 projesi çerçevesinde tasarlanan her bir ders, öğrencilerin konu hakkında öğrendiklerini kendi kendilerine sınayabilecekleri testler ile tamamlanıyor. İnternet sitesi üzerinden bir dersin testlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler ‘AgTech7 Başarı Sertifikası' almaya hak kazanıyor. Öğrenciler her bir ders için ayrı bir başarı sertifikası alabiliyor. Bunun yanında tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler, ‘AgTech7 Başarı ve Bitirme Sertifikası' alabiliyor.