Tartışma kavgaya döndü: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Küçükada Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Adem H. (24) ile Engin K.(28) isimli iki şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin evine misafirliğe gitti. İki kişi burada bulunan Gülizar Y. (19) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Gülizar Y. isimli kadın, Adem H. ile Engin K.'yi bıçakla yaraladı; sonra da aynı bıçakla kendisine zarar verdi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan birisinin durumu ağır

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra Adem H. ile Engin K.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine Gülizar Y.'yi ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla kaldırdı. Yaralılardan Engin K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.