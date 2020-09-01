İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tartışma kavgaya döndü: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Küçükada Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Adem H. (24) ile Engin K.(28) isimli iki şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin evine misafirliğe gitti. İki kişi burada bulunan Gülizar Y. (19) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Gülizar Y. isimli kadın, Adem H. ile Engin K.'yi bıçakla yaraladı; sonra da aynı bıçakla kendisine zarar verdi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılardan birisinin durumu ağır


Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra Adem H. ile Engin K.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine Gülizar Y.'yi ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla kaldırdı. Yaralılardan Engin K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.