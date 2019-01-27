Tartıştığı eski eniştesini öldürdü

İzmir'in Tire içesinde bir genç, tartıştığı ablasının eski eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Tire'ye bağlı Kireli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih A. (20) akşam köyde bir asker uğurlama yemeğine katıldı. Kendisi de birkaç gün sonra askere gitmeye hazırlanan genç, burada ablasının eski eşi İbrahim Uğur (44) ile karşılaştı. İddiaya göre çıkan kavgada İbrahim Uğur, Fatih A.'ya tokat attı. Çevredekiler tarafından ayrılan ikili yemekten ayrıldı. Köy meydanı yakınlarında Sultan Sokak'ta tekrar karşılaşan ikili, burada da kısa süreli tartıştı. Tartışmada Fatih A., yanındaki tek kırma diye tabir edilen av tüfeği ile Uğur'a bir el ateş etti. Olayın ardından jandarmayı ve 112'yi arayan Fatih A., ambulans ve jandarma ekipleri gelene kadar da Uğur'un başında bekledi. Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 ekipleri, boynundan vurulan İbrahim Uğur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarmaya teslim olan Fatih A.'nın silahı ise olay yerinde bulunamadı. Cumhuriyet savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Zanlı Fatih A. tüfeği o anki panikle nereye attığını bilmediğini söylerken, kayıp suç aletinin bulunması için köyde bir evde arama yapıldı. Yeni evli olan ve birkaç gün sonra askere gitmeye hazırlanan Fatih A., jandarma tarafından gözaltına alınarak Tire İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Eşinden bir süre önce ayrılan İbrahim Uğur'un iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.