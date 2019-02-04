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Tartıştığı kaynanasını 8 yerinden bıçaklayıp öldürdü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir kadın, tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kadın, tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü.


Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi'nde, aynı evde yaşayan gelin Keriman A. (43) ile kayınvalidesi Feruzan A. (67) tartışmaya başladı. Bıçaklı kavgaya dönüşen kavgada kayınvalide Feruzan A. 8 yerinden bıçak darbesi aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen 112 ekipleri ve jandarma ekipleri, Feruzan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Feruzan A.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Keriman A.'nın ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

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