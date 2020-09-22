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Taş ustaları Buca'da buluştu

Buca Belediyesi Kumtaşı Heykel Rölyef Çalıştayı, Buca Çarşı’da kapılarını açtı.

Buca Belediyesi Kumtaşı Heykel Rölyef Çalıştayı, Buca Çarşı'da kapılarını açtı. Kumtaşı heykellerin usta ellerde hayat bulacağı çalıştayın, 30 Eylül'e kadar süreceği ifade edilirken, çalıştayın açılışında taşlara ilk şekli veren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Buca Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya verdiği destek devam edecek” dedi.


Buca Belediyesi, taşa hayat veren sanatçıları kentte buluşturdu. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, açılış öncesi sanatçılarla Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından Buca Çarşı'nın üst katında hazırlanan alanda çalıştayın açılışı yapıldı.



İlk şekli Başkan Kılıç verdi


Etkinlikte kumtaşlarına ilk şekli Başkan Kılıç verdi. Kılıç'ın ardından kendilerine ayrılan stantlarda çalışmaya başlayan sanatçılar, 10 gün boyunca rölyef çalışmaları gerçekleştirecek. Çalıştay sonunda hazırlanan çalışmalar, Buca sokaklarında sergilenecek. 30 katılımcıyla kapılarını açan çalıştayın 30 Eylül'e kadar devam edeceği belirtildi.


Tüm sanatçılara başarılar dileyen Kılıç, “Bucalının sanatla buluşması için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Heykel çalıştayımızla da sanatçılarımız kumtaşı heykellerle ilgili güzel bir çalışmalar yapacak. Çalıştay sonunda burada yapılan eserler, kentimizde sergilenecek. Katılım gayet iyi. Aslında daha yüksek bir katılım bekliyorduk. Yur tdışından da ciddi bir katılım talebi vardı ama pandemi nedeniyle gerçekleşemedi. Bugünkü tablo, pandemi sonrası için bizleri umutlandırdı. Buca Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya verdiği destek bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.

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