Tasarım yarışmasında Yaşar Üniversitesine ödül yağmuru

Öğretim Görevlisi Umut Altıntaş, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşunun düzenlediği 38. Grafik Tasarım Sergisi ve Yarışmasında, tipografi afiş ve kitap tasarımları ile biri özel ödül olmak üzere 5 ödül birden kazandı. Öğrenci Projeleri Başarı Ödülleri kategorisinde de Yaşar Üniversitesi öğrencileri, 6 ödül birden kazanarak en fazla ödül kazanan okul oldu.

Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşunun 1981 yılından bu yana düzenlediği, Türkiye'nin en köklü grafik tasarım etkinliklerinden Grafik Tasarım Sergisinin 38'incisi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende yılın grafik tasarım ödülleri de sahiplerini buldu. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Umut Altıntaş, “GMK'nın 40. Yılı” isimli afişi ile Tipografi ve Afiş kategorilerinde birer başarı ödülü; ayrıca Bikem Özunsay Vakfı Afiş Özel Ödülü, “F Projesi” afişi ile Tipografi Kategorisi Başarı Ödülü, Amerikan Hastanesi Operation Room'da açılan Etem Şahin sergisi için tasarladığı “Yokgün/Noday” isimli kitap tasarımı ile de Kitap Tasarımı kategorisi başarı ödülü olmak üzere toplam 5 ödül birden kazandı. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödülleri bulunan Altıntaş, böyle prestijli bir yarışmada 5 ödül birden kazanmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü ile İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri de, afiş tasarımlarıyla Öğrenci Projeleri Başarı Ödülleri kategorisinde 6 ödül birden kazandı. Yaşar Üniversitesi, öğrencilerinin kazandığı 6 ödül ile bu dalda en fazla ödül kazanan üniversite oldu. Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri Cansu Çıtak “26. İzmir Avrupa Caz Festivali” ve “30. Ankara Uluslararası Film Festivali” afişleri ile iki ödül, Murat Yıldırım “26. İzmir Avrupa Caz Festivali” afişi ile Özge Cömert “26. İzmir Avrupa Caz Festivali” afişi ile Canyağız Gülsevim de “Data-free” afişi ile birer ödül kazanmayı başardı. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Çakıl Ece Çakmakcı da “Hengame” isimli afiş tasarımı ile ödül kazanan bir diğer isim oldu.