Tasarımcı Bent'ten, çocuk gelinlere dikkat çekmek için önemli proje

Ünlü tasarımcı Pınar Bent, 'Gelin Etme, Gelin Eğit' projesi kapsamında gerçekleşen etkinlikte, tasarımlarıyla ses getirdi. Bir çok ünlü ismin katıldığı ödül töreni, İstanbul Sarıyer'de bulunan Portaxe adlı mekanda gerçekleşti.

Yeni yıla hızlı bir giriş yapan Türkiye'nin önde gelen gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, şimdi de çocuk yaşta evlendirilen ve okul eğitiminden yoksun kalan kız çocukları için dev bir proje ile adından söz ettirdi. İstanbul Sarıyer Portaxe adlı mekanda gerçekleşen, 2019 Altın Taç Ödülleri kapsamında yapılan etkinlikte Bent, tasarımlarıyla dikkat çekti. Bent, "Ülkemizde çocuk yaşta evlendirilmek zorunda bırakılan ve okul eğitimini bitiremeyen kızlarımız var. Onlar için başlatılan 'Gelin Etme, Gelin Eğit' adlı proje katkıda bulunduğumuz için memnunuz" dedi. Ünlü isimlerinde katıldığı etkinlikte çocuklar, tasarımcı Pınar Bent'in tasarladığı siyah gelinliklerle sahne aldı.

İzmirli tasarımcı Pınar Bent, 2019 yılına tasarımlarıyla ve yaptığı kapsamlı defilelerle adından söz ettirmiş, yurt dışına yaptığı yüksek ihracat rakamlarıyla Avrupa ve Orta Doğu'da tanınmış bir marka haline gelmişti.