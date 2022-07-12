Tatil bahane, sağlık şahane

14 yaşındaki Gürcistan vatandaşı Archil Mamudlaze henüz 13 aylıkken karaciğer nakli olduğu İzmir Kent Hastanesi'ne yıllık kontrol için geldi. Archil muayene ve tetkiklerden sonra ailesiyle birlikte tatil için Bodrum'a giderken, Prof. Dr. Murat Kılıç yakışıklı bir delikanlı adayı olan Archil'in sağlık karnesinin çok iyi olduğunu söyledi. Kılıç, “Archil artık yaşıtlarından farksız. Onlar gibi spor yapıyor, bu da genel sağlığını olumlu etkiliyor” dedi.

Gürcistan'ın Batum kentinde yaşayan, ikisi de diş hekimi olan Mayya (38) - Georgy Mamudladze (40) çiftinin ilk çocukları Archil, 8 Temmuz 2008'de dünyaya geldi. Ancak bebek Archil'de sarılık başladı ve bu sarılık uzun süre geçmedi. Yapılan tetkikler sonunda minik Archil'e bilayer atrezi (safra kanalları yokluğu) tanısı koyuldu. Hastalığın tek tedavisinin karaciğer nakli olduğunu öğrenen aile, tedavinin Gürcistan'da yapılmamasını öğrenince arayışa girdi. Türkiye'de tedavi imkanının bulunduğunu öğrenen aile, nakil için Türkiye'de en fazla bebek ve çocuk karaciğer nakil operasyonlarının yapıldığı İzmir'deki Kent Hastanesi'ne başvurdu. Henüz 13 aylık olan Archil için anne ve baba Mamudlaze gönüllü oldu. Annenin ikinci çocuğuna hamile olması, babanın kan grubunun uymaması nedeniyle baba Georgy Mamudladze'nin o tarihte 46 yaşında olan teyzesi Gülnara Otiasvili verici oldu. Nitekim 10 Ağustos 2009'da İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Önce donör, ardından da Archil şifayla taburcu edildi. Naklin üzerinden 13 yıl geçen Archil yıllık kontrollerini aksatmadan sürdürdü.

"Yaşıtlarından farksız"

Nakil sonrasında Archil'in uzun bir süre İzmir'de kaldığını ve sık sık kontrole geldiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, şöyle konuştu:

“Daha sonra bu kontrollerin arası uzadı. Archil ve ailesi ülkelerine döndükten sonra da sürekli irtibat halinde olduk. Gerekli dönemlerde yapılması gereken tetkikleri yaptırıp ilettiler ve biz de sonuçlarını değerlendirdik. Nakil yaptığımız tüm hastalarımızla da bu irtibatımız sürüyor. Archil ve ailesi Türkiye'yi ikinci vatanları olarak görüyor, kabul ediyorlar. Her yaz Türkiye'ye geliyorlar, önce Archil sağlık kontrolünden geçiyor, sonrasında da Çeşme'ye, Bodrum'a tatile gidiyorlar. Bu kontrolünde de Archil'in sağlık karnesi süper. Yaşıtlarından farksız, sağlıkla büyüyor. Archil basketbol oynuyormuş, spor yapmasını biz de öneriyoruz. Bu sağlığını da olumlu etkiliyor. Bebek hastalarımızı böyle büyümüş, sağlıklı görmek de anne babaları kadar bizleri de çok mutlu ediyor.”

Öte yandan annesi Mayya, babaannesi Gula ve kız kardeşi Elene ile ile birlikte hastaneye gelen Archil, herhangi bir sağlık şikayeti olmadığını ve yaşıtları gibi normal bir bir yaşam sürdüğünü söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Archil, “Burada tatilimi geçirmeyi de çok seviyorum. Geçen yıl Çeşme'de tatil yapmıştık, bu yıl tatil Bodrum'da” dedi.