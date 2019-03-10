“Tatlı rüyalar çocuklar”

‘Tatlı Rüyalar' isimli çocuk oyunu, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde sahnelendi.

Foçalı çocuklar, ‘Tatlı Rüyalar' isimli oyunu neşe ile izledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘‘37. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri'' kapsamında, Foça Belediyesinin desteği ile Tiyatro Siz'in sahnelediği oyun, büyük ilgi gördü. Çocuklara iyi seyirler dileyen Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, İzmir Büyükşehir Belediyesine ve Tiyatro Siz ekibine teşekkür etti.