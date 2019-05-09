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Tay Park'ta şenlik var

Sokak hayvanlarına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, bu hafta sonu Tay Park’ta ‘Can Dostlarımızla Yaza Merhaba Şenliği’ düzenleyecek.

Sokak hayvanlarına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, bu hafta sonu Tay Park'ta ‘Can Dostlarımızla Yaza Merhaba Şenliği' düzenleyecek. Yarışmalardan mini konserlere kadar pek çok renkli etkinliğin gerçekleşeceği organizasyonda, sahipsiz köpekler için mama yardımı da toplanacak.


Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Farmina Pet Foods işbirliğiyle organize edilen şenlik, 12 Mayıs Pazar günü saat 14.00'da başlayacak. Tay Park'ta bir araya gelecek olan hayvanseverler; can dostlarla birlikte katılacakları yarışmalar, canlı müzik dinletileri, çekiliş ve oyunlarla eğlenceli saatler geçirme imkanı bulacak.



Sahiplendirme standı


Karşıyaka Belediyesi'nin açacağı ‘Sahiplendirme Standı'nda, bakım ve aşıları yapılmış sahipsiz kedi ve köpekler sıcak yuvalara kavuşturulacak. Sivil toplum kuruluşları ve çeşitli firmalar da şenlik alanında stantlar açarak hem tanıtımlarını yapacak hem de hayvanseverleri bilinçlendirecek. Saat 18.00'a kadar devam edecek şenlikte, sahipsiz köpekler için mama bağışı da toplanacak.



Farkındalık oluşturulacak


İzmirlileri ‘Can Dostlarımızla Yaza Merhaba Şenliği'ne davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay “Hayatı paylaştığımız sahipsiz can dostlarımıza karşı duyarlılığı geliştirmek, hayvan sevgisini güçlendirmek ve sahiplendirme konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla düzenleyeceğimiz şenliğimizin kapıları herkese açık. Çabamıza ortak olmak ve keyifli saatler geçirmek isteyen tüm yurttaşlarımızı 12 Mayıs'ta Tay Park'a bekliyoruz” dedi.

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