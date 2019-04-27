TBL 1. Lig: Petkim Spor: 63 - OGM Ormanspor: 75

Türkiye Basketbol 1.
Ligi 29. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı OGM Ormanspor'a 63-75‘lik skorla yenilerek 12. mağlubiyetini alırken, OGM Ormanspor ise 20. galibiyetini aldı.
Salon: Enka Spor Salonu
Hakemler: Murat Çiner, Orkun Yurttaş, Hüseyin Çelik
Petkim Spor: Markus Kennedy 26, Mustafa Görür 12, Sinan Sağlam 8, Utku Saraloğlu 7, Ogün Sevinç 5, Marek Klassen 2, Kristijan Nikolov 2, Arca Tülüoğlu 1, Barboros Bozkurt, Berkay Bayar, Koray Uzunhasan
Başantrenör: Okan Çevik
OGM Ormanspor: Sercan Topçu 22, Caner Ercan 13, Antonio Graves 11, Hasan Rızvıc 10, Şahin Ekmen 9, İsmail Çevik 7, Barış Ömer Erler 2, Hasan Karabulut 1, Mert Alemdar, Kemal Canpolat
Başantrenör: Mustafa Korhan Aydanarığ
1. Periyot: 29-24 (Petkim Spor lehine)
Devre: 38-43 (Ormanspor lehine)
3. Periyot: 53-64 (Ormanspor lehine)