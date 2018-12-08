TBL 1. Lig: Petkim Spor: 76 - Bandırma Kırmızı: 71

Türkiye Basketbol 1.
Ligi 9. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Bandırma Kırmızı'yı 76-71'lik skorla yenerek ligde dördüncü galibiyetini aldı.
Salon: Enka
Hakemler: İsmail Binbir, Abdullah Koputan, Tekin Özübir
Petkim Spor: Mustafa Baki Görür 17, Doğukan Şanlı 15, Marek Jonh Bram Klasse 15, Markus Roysall Kennedy 10, Barbaros Bozkurt 6, Koray Uzunhasan 6, Kristijan Nikolov 5, Ogün Sevinç 2, Utku Saraloğlu, Berkay Bayar
Başantrenör: Okan Çevik
Bandırma Kırmızı: David Devoe Joseph 22, Travist Taylor 19, Sadık Emir Kabaca 9, Arda Çete 6, Sedat Ali Karagülle 5, Harun Can Doğan 3, Atakan Erdek 2, Erkin Şenel 3, Alperen Şengün 2, Furkan Haltalı, Alperen Demir, Hakan Sayılı
Başantrenör: Mlos Obrenovic
1. Periyot: 22-13 (Petkim Spor lehine)
Devre: 44-30 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 51-47 (Petkim Spor lehine)