TBL 1. Lig: Petkim Spor: 83 Yalova Belediye: 79

Türkiye Basketbol 1.
Lig 8. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Yalova Belediye'yi 83-79'luk skorla yenerek ligde üçüncü galibiyetini aldı.
Salon: Enka Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Onur Sönmez, Tunçtan Durmuşcan, Muhammed Murat Zafer
Petkim Spor: Ogün Sevinç 14, Doğukan Şanlı 5, Marek Jonh Bram Klasse 21, Roysall Kennedy 14, Mustafa Baki Görür 16, Mertcan Solkol 3, Utku Saraloğlu 1, Koray Uzunhasan 3, Kristijan Nikolov 5, Berkay Bayar, Barbaros Bozkurt 1
Başantrenör: Okan Çevik
Yalova Belediyesi: Kyle Jordan Washıngton 24, Hadi Doğan 16, Onur Sonsırma 13, Mustafa Baştürk 11, Melih Kapucu 8, Salih Uğraşan 7, Mert konuk, Oğuzhan Tosun
Başantrenör: Mehmet Kabaran
1. Periyot: 22 -20 (Petkim Spor lehine)
Devre: 40-35 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 68-55 (Petkim Spor lehine)