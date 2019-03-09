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TBL 1. Lig: Petkim Spor: 85 - Mamak Belediye Yeni Mamak Spor: 82

Türkiye Basketbol 1.

Ligi 22. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Mamak Belediye Yeni Mamak Spor'u 85–82‘lik skorla yenerek 13. galibiyetini aldı.



Salon: Enka Spor Salonu


Hakemler: Orkun Yurttaş, Fatih Güler, Orhan Çağrı Hekimoğlu


Petkim Spor: Markus Roysall Kennedy 21, Marek Jonah Bram Klassen 17, Mustafa Baki Görür 14, Barboros Bozkurt 8, Ogün Sevinç 7, Berkay Bayar 6, Mercan Solkol 4, Koray Uzunhasan 3, Kristijan Nikolov 3, Sinan Sağlam 2, Utku Saraloğlu, Arca Tülüoğlu


Başantrenör: Okan Çevik


Mamak Belediye Yeni Mamak Spor: Erick BernardNeal 17, Hidayet Civan 12, Alican Güney 12, Ercan Bayrak 11, Efe Beşok 8, Utku Yücedağ 7, Efekan Coşar 7, Erkan Yılmaz 5, Kevin Kaspar 3


Başantrenör: Faruk Beşok


1. Periyot: 18 - 23 (Mamak Belediye Yeni Mamak Spor lehine)


Devre: 49 - 49


3. Periyot: 69 - 74 (Mamak Belediye Yeni Mamak Spor lehine)

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