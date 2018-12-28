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TBL 1. Lig: Petkim Spor: 93 - Artvin Belediye: 85

Türkiye Basketbol 1.

Lig 12. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Artvin Belediye'yi 93-85 mağlup etti.



Salon: Enka


Hakemler: Ahmet Taner İbin, Tolga Edis, Sami Özel


Petkim Spor: Mustafa Baki Görür 11, Doğukan Şanlı 16, Marek Jonh Bram Klasse 12, Markus Roysall Kennedy 24, Berkay Bayar 6, Koray Uzunhasan 6, Kristijan Nikolov 6, Mertcan Sonkol 11, Koray Uzunhasan 6, Utku Saraloğlu


Başantrenör: Okan Çevik


Artvin Belediye: Ricky Lafredrick Tarrant Jr 39, Özgür Şahin 18, Tamer Erden 4, Burak Türsen 8, Gökhan Karabıyık 7, İlhan Barış Gökalp 6, Marshall Obrıan Moses 3, Ömer Tayfur Karabey , Tolga Kaan Birer


Başantrenör: Atalay Gemen


1. Periyot: 23-20 (Petkim Spor lehine)


Devre: 52-36 (Petkim Spor lehine)


3. Periyot: 73-61 (Petkim Spor lehine)


5 faulle çıkan: Kristijan Nikolov (Petkim Spor)

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