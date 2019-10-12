TBL 1. Lig: Petkimspor: 75 - Akhisar Belediye: 72

Türkiye Basketbol Ligi’nin (TBL) ilk haftasında Petkimspor, evinde ağırladığı Akhisar Belediye’yi 75–72’lik skorla mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi'nin (TBL) ilk haftasında Petkimspor, evinde ağırladığı Akhisar Belediye'yi 75–72'lik skorla mağlup etti.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Uğur Özen, Fatih Güler, Ahmet Kemal Digilli
Petkimspor: Patrick Ronald 26, Hakan 16, Yiğitcan 12, Serkan 6, Koray 5, Marvin Jermane Jones 4, Recep Doğrusöz 4, Şahin Ekmen 2, Cemal Nalga
Antrenör: Arda Vekiloğlu
Akhisar Belediye: Kahıem Seawrıght 17, Ömer Sancaklı 17, Merthan Mutlu 12, Hazer Avcı 8, Vytenis Cızauskas 5, Erdem İlter 5, Sercan Topçu 5, Can Özcan 2, Uğur Can Aksoy 1
Antrenör: Özhan Cıvgın
1. Periyot: 12-18 (Akhisar Belediye lehine)
Devre: 34-32 (Petkimspor lehine)
3. Periyot: 56–47 (Petkimspor lehine)