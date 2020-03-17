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TBL 1. Lig: Petkimspor: 82 - Samsunspor: 67

Türkiye Basketbol Ligi’nin 24.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Petkimspor, evinde ağırladığı Samsunspor'u 82-67'lik skorla mağlup etti.



Salon: Enka Spor


Hakemler: Aydın Karaçam, İsmail Binbir, Abdullah İlik


Petkimspor: Ali Işık 21, Hakan Yapar 14, Yiğitcan Turna 13, Serkan Menteşe 12, Jasbarie Wayne Anthony 11, Yancy Dereinger Gates 5, Berkay Bayar 3, Şahin Ekmen 3


Antrenör: Arda Vekiloğlu


Samsunspor: Çağdaş Erdoğan 15, Predrag Samardjiski 13, Abdullah Cem Koçal 11, Ali Berkan Özçiftçi 10, Oğuzhan Sungur 7, Ömer Tayfun Karabey 6, Enver Enis Ekmen 3, Anıl Sungur 2


Antrenör: Ali Burgul


1. Periyot: 18-15 (Petkimspor lehine)


Devre: 42-34 (Petkimspor lehine)


3. Periyot: 63-47 (Petkimspor lehine)

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