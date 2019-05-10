TBL 1. Lig Play-Off: Petkim Spor: 61- Sigortam.Net İTÜ BB: 69

Türkiye Basketbol 1.
Ligi 31. hafta Play-off müsabakası ilk karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Sigortam.Net İTÜ BB 61 – 69'luk skorla yenildi. Ligde oynanan çeyrek final serisinde iki galibiyet alan takım, yarı finale yükselecek.
Salon: Enka Spor Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç , Uğur Özen, Abdullah Koputan
Petkim Spor: Mustafa Görür 16, Markus Roysal Kennedy 14, Koray Uzunhasan 8, Ogün Sevinç 6, Marek Jonah Bram Klassen 6, Sinan Sağlam 4, Barboros Bozkurt 3, Berkay Bayar 2, Kristijan Nikolov 2, Utku Saraloğlu ?, Arca Tülüoğlu ?
Başantrenör: Okan Çevik
Sigortam.Net İTÜ BB: Cenk Akyol XXX 17, Jerome Jervony Frink XXX 16, Chad Eliot Frazier XXX 13, Ahmet Can Duran XX 9, Mehmet Fırat Alemdaroğlu XX 7, Berkay Sinirlioğlu XX 5, Yunus Akçay X 2, Semih Say X ?, Ömercan Engin X ?, Adem Ören X ?
Başantrenör: Atilla Andaç Yapıcıer
1. Periyot: 19 - 11 (Petkim Spor lehine)
Devre: 36 - 34 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 51 - 53 (Sigortam.Net İTÜ BB lehine)