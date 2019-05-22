TBMM Başkanı Şentop: “Siyasetteki tartışmalar toplumsal hayatımızda yok”

Bu yanıltıcı. Türkiye, temel meselelerinde birlikte hareket etmeyi başarabilen bir millete, topluma sahip” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İZTO'da düzenlenen “Üçüncü Binyılın Başında Dünya ve Türkiye” başlıklı toplantıya katıldı. Toplantıya, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İzmir milletvekilleri de katılım sağladı. Toplantıda, katılımcıların sorularını da yanıtlayan Şentop, “Türkiye'de bütün toplumların bir arada yaşamasıyla ilgili sıkıntılar devam ediyor” diyerek, “Siyasetteki tartışmalar, çekişmeler, çekişmeler, tırnak içinde bölünmüşlükler aslında toplumsal hayatımızda yok. Türkiye birçok ülkeyle mukayese edildiğinde bütünleşiklik konusunda belki birinci sırada. Ciddi bir sıkıntı olduğu kanaatinde değilim. Siyasetin gürültüsü, birlik beraberliğimizi sağlayan tabloyu sanki çarpıtıyor gibi. Bu yanıltıcı. Türkiye, temel meselelerinde birlikte hareket etmeyi başarabilen bir millete, topluma sahip. O konuda hiçbir tereddüdüm yoktur” cevabını verdi.

“Daha güçlü bir Türkiye için”

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada sözü ve kararı merak edilen, itibar edilen bir ülke olduğunu vurgulayan Şentop, “Yeni dünyanın kurulacağı döneme girerken 20. yüzyıldan farklı çatışmalar yaşanıyor. Yeni kurulacak dünyada ülkeler güç ve pozisyon elde edilebilme mücadelesi sürdürüyor. Türkiye, 100 yıl öncesine göre çok daha iyi imkanlara sahip. Bunu takviye edebilmek ve yeni döneme hazırlanabilmek için 2017'de Türkiye bir hükümet sistemi değişikliği gerçekleştirdi. Bugün bütün dünyada hükümet sistemi tartışmaları var. Türkiye kendisini yeniden devlet olarak inşa edecek bir adım attı. Önümüzdeki oluşacak yeni dünyada daha güçlü bir Türkiye olarak yer alabilmek için yaptı. Türkiye, kendisini yeniden kurarak dünyanın inşa faaliyetine daha güçlü katılmak için mücadelesini ortaya koyuyor” diye konuştu.

“20. yüzyıl paradigmaları sona erdi”

“Uluslararası siyasette, ticarette, ekonomide 20. yüzyıl paradigmaları sona erdi” diyen Şentop, şöyle konuştu: “Yeni dünya düzeninin, yeni paradigmaların arefesindeyiz. 20. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler 1990'lardan itibaren sosyal ve ekonomik hayatı etkilemeye başladı. Bunun siyasi sonuçlarını görmeye başlamak üzereyiz. Küreselleşme dediğimiz önemli bir değişiklik geçiriyoruz. 30 sene önce gazeteleri açtığınızda Türkiye sınırları dışında kaç olayı haber olarak görebilirdiniz? 3-5'i geçmezdi. 10-15 yıllık gazetelere baksak haberlerin önemli kısmı Türkiye sınırları dışında gerçekleşen olaylarla ilgili. Artık adeta ‘ülke içi olaylarla ülke dışı olaylar arasında ehemniyet ve vatandaşın takibi bakımından fark kalmamış durumda' diyebiliriz. Jenerasyon farkları da eskiye göre bariz bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Değişim o kadar hızlı ki jenerasyon farkını kısa sürede ortaya çıkarabiliyor.”

“Dünyada yeni siyasi oluşumlar”

Küreselleşmenin sadece ekonomi ve ticarette değil, sosyal ve kültürel hayatta da olduğunu kaydeden Şentop, “Gençler, kültür endüstrisinin ürettiği mamulleri kullanıyor. Bu değişimin sadece sosyal ve ekonomik hayatı değil siyasi hayatı da değiştireceğini beklememiz lazım. Dünyada yeni siyasi oluşumlara imkan sağlayacak, yeni paradigmalara yol açacak bir tablo var” ifadelerini kullandı.

“Gelinen nokta çok ilginç”

20. yüzyıl dünyasının, birçok ülke arasında çok ciddi farklılıklar ortaya koyduğunu söyleyen TBMM Başkanı Şentop, “Teknolojide, bilimde gelinen nokta çok ilginç. Daha önce bu yarışa başladığınız için belli bir yerden başlama durumunuz vardı. Şimdi bilim ve teknoloji öyle noktada ki istediğiniz yerden başlayabiliyorsunuz. Türkiye'nin 20. yüzyıl paradigmaları ile değil 21. yüzyıl paradigmalarıyla şansının çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bazı risk ve zorluklarla karşı karşıyayız ama geleceğe ümitle bakıyorum” dedi.

“Güzel bir görüntü ortaya çıktı”

19 Mayıs'ta Samsun'da çekilen fotoğraf hakkında da konuşan TBMM Başkanı, “19 Mayıs'ta Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100 yılını Samsun'a çıkışını andık. Programda güzel bir görüntü de Cumhurbaşkanımızın talebiyle ortaya çıktı. Farklı partilerin genel başkanlarını davet etti, daha sonra fotoğraf çekilme çağrısında bulundu. Güzel bir Türkiye fotoğrafı ortaya kondu. Söz konusu Türkiye olduğunda birlik mesajı vermek adına güzel gelişmeler yaşadık” ifadelerine yer verdi.

“Benzer olaylarla çok daha fazla karşılaşacağız”

ABD ile Çin firması Huawei konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili soruyu yanıtlayan Şentop, “ABD'nin tavrına karşı Avrupa, karşı çıkıyor. 5G ile ilgili altyapı konusunda Çin firması ile beraber çalışma kararları var. ABD'de Trump doktrini çerçevesinde sadece Çin değil ABD ile ticaret yapan ve bundan kar elde eden bütün ülkelere, yabancı firmalara bir tavır var ama Çin'deki bu teknoloji devinin durumu farklı. Sanıyorum altyapı teknolojisi, ABD'deki firmalardan ileride. Bir dizginleme yapmaya çalışıyor. Bunun birçok alanda devam edeceğini düşünebiliriz. Huawei, Google yerine ikame edilecek yazılım konusunda uzun zamandır çalıştığını ifade etti. Bunun şimdiden nereye varacağını kestirmek mümkün değil ama buna benzer olaylarla çok daha fazla karşılaşacağız” yanıtını verdi.

“Gelişimin başlangıç noktası olmaya devam edeceğiz”

Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, teknolojinin değişimiyle birlikte yeni bir çağın eşiğinde olduğumuzu, dünyanın teknolojinin gelişimiyle küçük bir köy haline geldiğini söyledi. İnsanlığın, teknolojiyle tamamen entegre hale geleceğini, evlerde ve iş hayatında robotların varlığının sıradanlaşacağını kaydeden Özgener, “Üçüncü bin yıla değişimlerle başladık. Tüm bu değişimlerin ortasında bir şey hep aynı kalacak. Türkiye olarak dünyada değişimlerin merkezi, birçok gelişimin başlangıç noktası olmaya devam edeceğiz. Belki teknoloji üretimi açısından henüz istediğimiz yerde değiliz ama halkımızın teknolojik gelişmelere uyum sağlama ve teknolojiyi hayatlarına entegre etme hızları en üst düzeyde” ifadelerini kullandı.

“Biraz daha konsantre”

Türkiye'nin yeniliklere çok iyi adapte olan bir ülke olduğunu dile getiren Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yüzden ekonomik hayatın ve iş süreçlerinin dijitalleşmesinin çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Devletimizin ekonomi, işgücü, eğitim, yatırım ve vergi gibi alanlarda teknolojiye uyum sağlama konusundaki reflekslerinin çok iyi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Dijitalleşme ve inovasyon gibi terimler, ekonomi ve sanayimizi yönetenlerin en çok kullandığı sözcükler ve en çok proje ürettiği alanlar. Bölge ülkelerini ve dünyayı etkileme gücü yüksek olan bir ülke olarak Endüstri 4.0 alanında da ekonomik ve ticari anlamda öncü olmamız hepimizin biraz daha konsantre olmasına bağlı. Yatırım teşviklerini, teknoloji fonlarını, girişimci ruhumuz ve eğitimli genç insan kaynağımızla bir araya getirdiğimizde başaramayacağımız şey yok.”

“Dünyaya yön vermelidir”

İzmir'de küresel bir kent olma hedefiyle, Türkiye ekonomisine katkı vermeye ve küresel ekonomi pastasından en yüksek payı almanın hedeflenmesi gerektiğini vurgulayan Özgener, “Ekonomisinden sosyal yaşamına, sanatından ticaretine kadar pek çok konuda dünyaya yön vermelidir. Tarihten gelen eşsiz deneyimlerini kullanarak küresel fark sağlamalıdır. İzmir'in çok sesli, hoşgörülü ve ahenkli yapısı, ticari işbirliği ve yerel kalkınmaya olumlu katkı vermelidir. Türkiye'nin yakın bir gelecekte dünya ekonomisinden, dış ticaretinden daha çok pay alarak daha çok sayıda ülkeyle ticari ortaklık yoluna gitmesi ve bu sayede vatandaşlarımızın refahına katkı yapmasını diliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Özgener tarafından Şentop'a 1885 yılında yapılan Balkanlar haritası takdim edildi.