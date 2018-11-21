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TBMM Başkanı Yıldırım'dan Dokuz Eylül Rektörlüğüne ziyaret

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.


Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu için İzmir'de bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, programın ardından Cumhuriyet Meydanı ve Kordonda yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Heyetle birlikte yemek yiyen Yıldırım, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ederek Prof. Dr. Nükhet Hotar ile görüştü.


Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında TBMM Başkanı Yıldırım, yürüyerek oteline geçti.

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