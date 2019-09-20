TÇMB CEO'su İsmail Bulut: "Beton yollarla her 4 yılda bir Avrasya Tüneli kadar tasarruf sağlayabiliriz"

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) CEO'su İsmail Bulut, asfalt yolların yıllık bakım yerine beton yollar yapılarak her 4 yılda bir Avrasya Tüneli'nin yatırım maliyeti kadar tasarruf yapılabileceğini söyledi.

TÇMB CEO'su İsmail Bulut ve beraberindeki heyet, Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ni (ENSİA) ziyaret ederek, beton yollar ve çimento sektöründeki son teknolojik yenilikler ile ilgili bilgi verdi. Ziyarette, Türkiye'de çok az uygulama alanı bulan beton yolların, petrolde yaşanan dışa bağımlılığı azaltıcı etki oluşturacağı ve tamamen yerli kaynağa dayanması nedeniyle daha yüksek katma değer sağlayacağı belirtildi.

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Türkiye'nin petrolde yaşadığı dışa bağımlılığın, dış ticaret açığı ve cari açık içinde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekerek, “Her yıl yaklaşık 27 Milyon Ton petrol ithal eden ithalata bağımlılık oranı yüzde 98 seviyesinde. İthal edilen petrol; günlük yaşamda ve sanayide kullanılan ürünlere dönüştürülüyor. Bu ürünlerden biri de yol yapımlarında kullanılan asfalt. Türkiye'nin henüz tanımadığı beton yolların ömrü 50 yıla kadar uzayabilirken, asfalt yollar en çok 7-8 yılda bir yeniden yapılmak zorunda” dedi.

“Beton yollar yerli kaynak ve yerli üretim demek”

Türkiye'nin çimento üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını belirten Hüseyin Vatansever, “İhracat alanında ise Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü konumdayız. Daha fazla beton yol demek, Türkiye'nin yerli kaynağı olan çimentoyu kullanarak ülkeye daha fazla yatırım yapmak anlamına geliyor. Türkiye'nin henüz tanımadığı beton yolları dünya yüz yılı aşkın süredir kullanıyor. Otoyolların yüzde 25'inin beton olduğu ABD'de ilk beton yol 1891 yılında inşa edildi. Almanya'da otoyolların yüzde 25'i, Avusturya'da yüzde 75'i, Belçika'da ise yaklaşık yüzde 50'si betondan yapılmış durumda. Kanada'da ise ağır taşıt trafiğinin yönlendirildiği otoyolların yüzde 90'ı beton. Hükümetimizi ve karar verici noktadaki tüm bürokrasiyi bu konuya daha fazla eğilmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Her 4 yılda bir Avrasya Tüneli kadar tasarruf edilir"

TÇMB CEO'su İsmail Bulut ise, Türkiye'de beton yolların tercih edilmesi durumunda, asfalt yolların yıllık bakım masrafı yerine her 4 yılda bir Avrasya Tüneli yatırım maliyeti kadar tasarruf yapmanın mümkün olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye'de yılın 5-6 ayı dışında asfaltlama yapılamıyor. Buna karşılık beton yollarda bu sürenin 9-10 aya kadar çıkabiliyor. Son yıllarda Denizli, Samsun, Tekirdağ, Eskişehir gibi kentlerimizin yerel yönetimlerinde beton yollara yönelik farkındalık sevindirici hızla artıyor. Ancak hala gelişmiş ülkelerin ve potansiyelimizin çok gerisindeyiz. Bugünkü teknoloji sayesinde asfalt makineleri ile beton yolları yapabilmek mümkün. Kendisini bu konunun sahibi olarak gören bir sivil toplum kuruluşu olarak, tüm insan gücümüzü, 62 yıllık teknik birikimimizi ve altyapımızı yerel yönetimlerin hizmetine sunmaya hazırız. İzmir'de de bu anlamda çok başarılı projelere yerel yönetimlerle birlikte imza atacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.