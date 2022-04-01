TED İzmir Koleji 13 önemli ismi öğrencilerle buluşturuyor

13 konuşmacı, düzenlenecek programda tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak, gelen sorulara yanıt verecek.

TED İzmir Koleji, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü düzenlenecek etkinlikte, kariyerlerinde farklı alanlarda başarıyı yakalamış 13 konuşmacı öğrenci ve velilerle bir araya gelecek. Aralarında akademisyenler, oyuncu, avukat, aşçı ve yönetmenlerin bulunduğu önemli isimler, TEDxYouth@TEDIzmir “Kesişmeler” temasıyla yapılacak etkinlikle tecrübelerini, seçimlerini ve kesişmelerini dinleyicilere aktaracak. Saat 10.00'da başlayacak etkinliğin tüm gün boyunca devam edeceği öğrenilirken, önemli mesajlar verecek konuşmacılar merak edilen sorulara da yanıt verecek.